Türk-Rus dörtlü Libya zirvesi ertelendi

Erteleme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün sabah Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında kararlaştırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, telefon görüşmesinde iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesinin kararlaştırıldığını duyurarak, bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, dün önce dörtlü zirvenin akşam saatlerinde toplanacağını, ardından da toplantıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı bilgisini verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun beraberindeki askeri ve güvenlik yetkilileriyle birlikte İstanbul’a hangi saatte gelecekleri merak edilirken, Rusya’dan gelen “İstanbul toplantısı ertelendi” duyumu daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla Ankara tarafından da teyit edildi.

ALT DÜZEYDE SÜRECEK

Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla İstanbul’da bir araya gelmeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırılmıştı. Dört bakanın ana gündemi, Libya ve İdlib’deki gelişmeler ile Rusya’nın ısrar ettiği S-400 hava savunma sisteminin ikinci paketinin Türkiye’ye satışı konularıydı. Yetkililer, özellikle Libya ve Suriye konularında taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için teknik görüşmelerin daha alt düzeyde devam ettirilmesinin iki ülkenin ortak görüşü olduğu bilgisini paylaştı.