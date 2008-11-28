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Türk rehine kurtarıldı

Türk rehine kurtarıldı

Hindistan'ın Bombay kentinde 143 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda rehin kalan tek Türk avukat Yasemin Erden kurtarıldı.

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REHİNE OLAYINDA SON DURUM

Hindistan'daki saldırıda rehin kalan Türk Yasemin Erden de kurtırıldı. Avukat Yasemin Erden kurtarıldıktan sonra yaptığı açıklamada ölümden döndüklerini söyledik. Hint komandoların son operasyonunda Türk vatandaşı Yasemin Erden kurtarıldı.  Dün de rehin kalan iki Türk kurtarılmıştı.  

Hindistan'da Oberoi Otel'de hala rehineler bulunduğu da belirtiliyor.

Yahudi merkezinde operasyon sürüyor

Hindistan'ın Bombay kentinde komandoların, Ortodoks Yahudi örgütü Chabad Lubavitch'in merkezi Neriman Evi'ne  düzenlediği operasyonun sona erdiği iddia edildi. Ancak polis operasyonun hala devam ettiğini belirtti.

Yerel televizyonlar ise, yaklaşık iki gündür yabancıları rehin tutan militanların bazılarının yakalandığını belirterek, komandoların öldürülen saldırganların cesetleriyle binadan ayrıldığını duyurdu.

Yabancılar tahliye edildi

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Hindistan'daki Mumbai kentinde teröristlerin saldırısına uğrayan otellerden Oberoi'deki Batılı müşterilerin tamamına yakınını  oluşturan 20 havayolu çalışanı, tahliye edildi.

Tahliye edilen pek çok havayolu çalışanının otelden bir otobüsle çıkarıldığı sırada üzerlerinde Lufthansa Havayolları ve Fransız Havayolları'na  ait üniformalar bulunduğu gözlendi.

http://dosyalar.hurriyet.com.tr/haber_resim/turk_olmakk.jpgÜzerindeki Lufthansa Havayolları üniformasının üstünde L. Laurence yazılı  bir bayan havayolu görevlisi otelden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada  "Otelin içinde olanlar kesinlikle iyi değildi. Dışarıya çıktığımız için mutluyuz"  diye konuştu.

143 kişi öldü

Hindistan'ın Mumbai kentinde aşırı dinciler tarafından düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı 143 olarak açıklandı.

Mumbai Emniyet Müdürü Hasan Gafur, kesin ölü sayısının belirlenmesinin zaman alacağını, bununla birlikte 143 kişinin öldüğünü doğrulayabileceğini kaydetti.

Bu arada, Tac Mahal, Oberoi/Trident otelleri ile Yahudi Merkezi'nde kurtarma operasyonlarının devam ettiği de belirtildi.

AFP'nin bildirdiğine göre, özel kuvvet askerleri helikopterle Yahudi Merkezi'ne müdahalede bulundu. Bir grup askerin binanın çatısına indiği belirtilen haberde, siyah giyimli askerlerin Hintli mi yoksa İsrailli mi olduğunun anlaşılamadığı kaydedildi.

Pakistan sorumlu tutuluyor

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Hindistan finans, ticaret ve kültür kenti Bombay'a düzenlenen terör saldırısından komşusu Pakistan'ı sorumlu tutuyor. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in,  Bombay'daki saldırıları düzenleyen terörist grupların Hindistan'ın  “komşularında” yerleşik durumda olduğunu belirterek, dolaylı olarak Pakistan'ı işaret etti.

Bir odada 15 ceset bulundu

Hindistan'da saldırıya uğrayan Tac Mahal oteline giren komandoların bir odada 12-15 ceset buldu.
Komando birliğinin komutanı yaptığı basın toplantısında, "12-15 ceset  bulduk" dedi, ancak ayrıntı vermedi.

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