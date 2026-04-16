Türk polisi ile BM askeri karşı karşıya geldi! Kıbrıs’ta sınırda Rum provokasyonu

Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

Rumların provokasyonu nedeniyle Türk ve Rumların birlikte yaşadığı tek köy olan Pile’de dün Türk polisi ve BM askeri karşı karşıya geldi.

Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki ara bölgede kalan, Türk ve Rumların birlikte yaşadığı tek yerleşim birimi Pile köyünde Rumlar, dün KKTC topraklarını ihlal girişiminde bulunurken Türk polisi ve BM askeri karşı karşıya geldi, Rum medyası ise yaklaşık bir aydır bölgede konuşlu Türk ordusunun zırhlı müdahale araçlarını, “Türk tankları sınıra yürüyor’ diye duyurdu.

RUMLARIN BAHANESİ ŞAP HASTALIĞI

Pile köyünde yaşayan Türklerin, köy dışında KKTC topraklarında kalan altı ağılı bulunuyor. Rum yönetimi Güney Kıbrıs’taki yaygın şap hastalığını bahane ederek Türk köylülerin sınıra bitişik ancak KKTC topraklarındaki Beyarmudu Belediyesi sınırları içinde bulunan ve ‘Çayhan düzlüğü’ diye de adlandırılan bölgedeki ağılları denetlemek istemesi ve Türk tarafına veteriner göndermesi krizi çıkaran ilk adım oldu.

KONTROL NOKTASINA TÜRK BAYRAĞI

Sınırın sıfır noktasına seyyar kontrol merkezi kuran ve Türkiye bayrağı asan KKTC polisi Rum veterinerleri, yetkileri ve izinleri bulunmadığı gerekçesiyle KKTC topraklarına sokmadı. Rumlar, Pileli köylülerin ağıllardan elde ettiği sütleri Rum tarafına sattığını belirterek denetlemede ısrar etti. Rum yönetimi, hayvanları aşılama bahanesiyle Barış Gücü’nden yardım istedi. BM, kendi haritalarında bölgenin statüsünü belirleyen bir sınır bulunmaması nedeniyle ‘ihtilaflı bölge’ iddiasıyla Rumlara destek verdi, bölgeye Barış Gücü askerlerini gönderdi.

TÜRK ZIRHLILARINI TANK SANDILAR

Adada BM güçlerinin sözcülüğünü yapan Alim Sıddıki, Rum medyasında koro halde “15 Türk tankı Pile sınırında hareketlendi’ haberlerini yalanladı. Sıddıki, “BM olarak biz tank ya da başka bir zırhlı araç görmedik, BM ile Türk askeri arasında da çatışma çıkmadı” dedi. Sıddıki, alaylı bir dille Rum medyasının sınırda gördüğü cipleri tank zannetmiş olabileceğine dikkati çekerek, “Bölgede sadece Türklere ait SUV tipi araçlar var. Bu araçlar da zaten Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgenin dışında park etmiş duruyor” ifadelerini kullandı.

