Belirli bir süre Almanya'da kendi aracınızla dolaşma izni bulunmaktadır. Bu süreyi aşmadan Almanya'nın farklı şehirlerine aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz. Süreyi uzatmak için ise yeniden giriş çıkış yapmanız gerekmektedir.

Türk Plakalı Araç (Araba) Almanya'da Ne Kadar Süre Kalabilir?

Türk plakalı araç ile Almanya'da belli bir süre kalma imkanı bulunmaktadır. Genel olarak şu an 2020 yılı itibariyle 3 ay gibi bir süre Almanya'da Türk plakalı araçla dolaşma hakkı verilmektedir. Bu süre sona erdiği zaman yeni bir süre için tekrar giriş çıkış yapılması gerekir. Tabi bununla beraber güncel ücretler doğrultusunda belli fiyatlarında sınır noktasında ödenmesi gerekiyor.

O yüzden pek çok kişi Türk plakalı araç ile Almanya'ya gitmek yerine, Almanya'dan araba alarak ya da kiralayarak kullanım hakkını değerlendirmektedir. Tabii arabasını sevenler ve Almanya bu şekilde gitmek isteyenler de 3 ay süreyle araçlarını kullanabilir.

Türk Plakalı Araç (Araba) Almanya’da Araç Sürmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Almanya'da Türk plakalı araç kullanma noktasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle bu hususlar ceza yememek için büyük öneme sahiptir. 3 aylık Türk plakası ile Almanya'da araç kullanma imkanı değerlendirmek için, mutlaka Türk vatandaşı olunması gerekmektedir.

Eğer bir AB vatandaşı iseniz aynı şekilde AB plakalı araç kullanmanız mecburidir. Eğer bu durumda Türk plakalı bir aracı kullanırsanız ciddi miktarlarda ceza yeme durumunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Günümüzde bu tür sorunlarla karşılaşan pek çok AB vatandaşı olan gurbetçi bulunuyor.

Türk Plakalı Araç (Araba) Almanya’da Kullanmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk plakalı aracımız ile beraber Almanya'da 3 ay süreli kullanım gerçekleştirebilmek için, ehliyet ve ruhsat ile gerekli izin belgeleri yeterlidir. Bu belgeleri ise Türkiye'de konsolosluk nezdinde ya da ilgili yetkili merciler üzerinden tamamlamanız gerekir. Daha sonra güvenli şekilde geçiş yapabilir; pasaport dahilinde Almanya'da Türk plakalı aracınızın 3 ay boyunca kullanabilirsiniz.