Türk perküsyonist Beste, İngiltere’de başvurduğu 4 konservatuvarın dördüne de kabul edildi

ÇEV Sanat ‘’Genç Yetenekler Projesi‘’ kapsamında eğitimine devam Türk perküsyonist Beste Gürkey, 25 ödül sığdırdığı başarılı müzik hayatına bir yenisini ekleyerek başvurduğu dört ayrı İngiliz konservatuvarının hepsine kabul edildi. Beste, tercihini dünya çapında sanatçılar yetiştirmesiyle ünlü Londra Royal College of Music’ten yana kullandı. Royal Birmingham Conservatoire, Guildhall School of Music ve Royal Welsh College of Music Beste’nin kabul edildiği diğer üniversiteler arasında yer aldı ve Beste Gürkey’in bu başarısı, diğer öğrencilere referans gösterildi.

Beste yüksek öğrenimine devam edeceği Royal College of Music, 1883'te Galler Prensi 7’nci Edward tarafından açıldı. Operadaki Hayalet müzikalinin bestecisi Andrew Lloyd Webber’in de eğitim gördüğü Royal College of Music konservatuarı dünyaca ünlü birçok besteciyi yetiştirdi.

İLK ALBÜMÜNÜ TAMAMLADI

Beste, Eylül ayında ilk albüm çalışması olan ve besteleri babası Engin Gürkey’e ait olan 16 şarkılık Çocuk müzisyenler için perküsyon şarkıları kayıtlarını bu ay yayınlanmak üzere tamamladı.

2009 yılında, 6 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda perküsyon bölümünde eğitime başlayan Beste, müzik yarışmalarına katılmaya başladığında henüz 9 yaşındaydı.

İLK OYUNCAKLARI VURMALI ÇALGILARDI

2 yaşındayken perküsyon sanatçısı babası İ.Ü Devlet Konservatuvarı perküsyon eğitmeni Engin Gürkey’in perküsyon atölyesinde enstrümanlarla oyun oynayan Beste, zamanla perküsyon eğitime burada başladı. Lise 1. Sınıf öğrencisiyken İngiltere’de The Purcell Music School seçmelerinde başarılı olarak 2018/2019 eğitim-öğretim döneminde yüzde 100 burslu olarak okumaya hak kazandı.

BİR PERKİSYON DEHASI

Doğuş Çocuk Senfoni orkestrasının 2014 yılı için 11-18 yaş arasında yapılan perküsyon kadro seçmelerine 10 yaşında girerek kazanan Beste, birçok orkestra ile solist olarak konserler verdi. Beste’nin özellikle mallet perküsyonları için yazdığı birden fazla eserleri bulunuyor.

BESTE ADINA ÖZEL ZİL ÜRETİLDİ

Ulusal ve uluslararası 25 ödül sahibi olan Beste, İngiltere'nin önde gelen sanat vakıflarından ‘The Wall Trust’ ve ‘Austin&Hope-Pilkington’ bursiyeri seçilerek iki ayrı onur ödülüne layık görüldü. Beste, İstanbul Mehmet Zilleri Endorseri seçilerek adına özel imza serisi ziller yapıldı.