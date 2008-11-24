'Türk paralı askerler Rusya'ya karşı savaştı'

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Gürcü askerler ABD uçaklarıyla taşınmıştı

Paralı askerlerin daha çok Gürcü birliklerine lojistik destek sağladığı iddia edildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, Rus istihbaratının üst düzey bir yetkilisi olan Alexander Bastrykin, "Ağustos ayındaki beş günlük savaşta, ABD, Çek Cumhuriyeti, Çeçen, Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Türk paralı askerler Gürcistan saflarında bize karşı savaştı" dedi.

Rus yetkili Gürcistan ordusunda savaşan yabancı askerlerin sayısının ise çok az olduğunu belirtti. Rusya bu kişilerin daha çok lojistik destek sağladıklarını da söyledi.

Rus yetkili savaşan paralı askerler içinde iki tane de keskin nişancı olduğunu, bunlardan birinin Litvanyalı bir kadın keskin nişancı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Rusya savaş sırasında Irak'taki Gürcü askerlerin ABD uçaklarıyla Gürcistan'a taşındığını iddia edilmişti.