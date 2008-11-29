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Türk öğrenciler PKK tarafından hedef gösterildi

Almanya'da Köln Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünde okuyan Türk öğrenciler Ebru Uçan, Esra Yalçın, Esma Güzel, Mehmet Pektaş, terör örgütü PKK'nın yayın organında hedef gösterildi.

Çekdar Bavli adlı öğrencinin yayın organında kendileri aleyhinde demeçler verdiğini belirten öğrenciler, can güvenliği konusunda endişeleri olduğunu belirtti. Yayın organında adı geçen öğrencilerden Esra Yalçın, olay hakkında şunları söyledi:

“30 haziranda yapılan Kültürler arası Yönetim dersinde Türkiye'nin kültürü, tarihi ve ekonomisi tanıtıldı. Tanıtımdan sonra aynı sınıfta bulunan Çekdar Bavli adlı öğrenci sözde kürdistan haritası ve bir de renkli kaşkol asarak propaganda yapmak istedi. Derste olan Türk kökenli öğrenciler olarak olaya itiraz ettik. Buna rağmen Bavli sunumunu tamamladı.”

Bu olaydan sonra kendilerine okul yönetiminden bir mektup geldiğini ifade eden Yalçın, “Güya biz Bavli'yi tehdit etmişiz. Savunmamız istedi. Bizde savunmamızı yazarak okula teslim ettik. Şu anda sonucu bekliyoruz. Bundan iki hafta sonra söz konusu gazetede bizimde adımızı geçtiği haberi okuduk. Haberde bizimle hiç alakası olmayan şeyler okuduk. Hedef gösterildik. Olay polise intikal etti. Bundan sonra açıkçası güvenliğimiz konusunda gerekli yerlere müracaat edeceğiz” diye konuştu.

Olayda adı geçen diğer bir öğrenci olan Esma Güzel de 30 hazirandaki dersteki olaydan sonra okula Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir kınama mektubu geldiğini öğrendiklerini ve bu olaydan kendisinin sorumlu tutulduğunu ifade ederek, “Gazete haberinden sonra okula hiç tanımadığımız yabancı insanlar geldi. Açıkçası şu anda güvenliğimizden endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

Olaylarda adı geçen ancak o günkü derse bile girmediğini belirten Mehmet Pektaş, “Şok oldum. İsmimin geçmesi bana karşı yapılan tamamen yalan yanlış şeyler. Ben derse katılmadım bile. Hiç bir derneğe üye de değilim. Haberde adımı geçmesiyle hedef gösterildim. Buna karşı gerekli yasal hakkımı kullanacağım” dedi.
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