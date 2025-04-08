Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davası başladı: 'Alışılmışın dışında'

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ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki davada ilk duruşma Vermont eyaletinde yapıldı.

25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alınarak Louisiana’ya götürülen Öztürk, daha sonra yargı sürecinin sürdürülebilmesi için Vermont’a nakledildi.

Vermont Bölge Yargıcı William Sessions, ilk duruşmada tarafları dinledikten sonra davanın "alışılmışın dışında" bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Öztürk, duruşmaya fiziksel olarak katılmazken, avukatı Ramzi Kassem duruşmada telefonla bağlanarak müvekkilinin kaçma riski olmadığını ve topluma tehdit oluşturmadığını savundu. Kassem, Öztürk’ün tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Yargıç Sessions, hem savunma hem de savcılık makamından daha fazla belge ve bilgi sunmalarını istedi. Mahkeme, tarafların ellerindeki ek delilleri 11 Nisan tarihine kadar sunmalarını kararlaştırırken, ikinci duruşma 14 Nisan’da yapılacak.

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Federal yargıç ayrıca, taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün bir sonraki duruşmada savunma yapabileceğini belirtti.