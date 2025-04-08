×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davası başladı: 'Alışılmışın dışında'

Güncelleme Tarihi:

#Türk Öğrenci#Rümeysa Öztürk#ABD
Türk öğrenci Rümeysa Öztürkün davası başladı: Alışılmışın dışında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 09:43

ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davasında ilk duruşma Vermont’ta yapıldı. Federal yargıç, davanın "alışılmışın dışında olduğunu" belirterek ek delil talep etti.

Haberin Devamı

ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki davada ilk duruşma Vermont eyaletinde yapıldı.

25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alınarak Louisiana’ya götürülen Öztürk, daha sonra yargı sürecinin sürdürülebilmesi için Vermont’a nakledildi.

Vermont Bölge Yargıcı William Sessions, ilk duruşmada tarafları dinledikten sonra davanın "alışılmışın dışında" bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Öztürk, duruşmaya fiziksel olarak katılmazken, avukatı Ramzi Kassem duruşmada telefonla bağlanarak müvekkilinin kaçma riski olmadığını ve topluma tehdit oluşturmadığını savundu. Kassem, Öztürk’ün tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Yargıç Sessions, hem savunma hem de savcılık makamından daha fazla belge ve bilgi sunmalarını istedi. Mahkeme, tarafların ellerindeki ek delilleri 11 Nisan tarihine kadar sunmalarını kararlaştırırken, ikinci duruşma 14 Nisan’da yapılacak.

Haberin Devamı

Federal yargıç ayrıca, taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün bir sonraki duruşmada savunma yapabileceğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Öğrenci#Rümeysa Öztürk#ABD

BAKMADAN GEÇME!