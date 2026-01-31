Türk NAVTEX’i Atina’yı gerdi

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Şubat ayının ilk yarısında Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne (YDİK) başkanlık etmelerinin beklendiği Atina’da, Türkiye’nin “NAVTEX hamlesi” telaşa yol açtı.

AKTÜRK’ÜN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, perşembe günü bir soru üzerine, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki Türk seyir duyuruları (NAVTEX) ile ilgili açıklama yaptı. Aktürk, Ege Denizi’nde Türkiye’nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerini Türkiye ile birlikte yapılması gerektiğini söyledi. Aktürk, ayrıca “Gayrı Askeri Statü’deki adaların karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz” dedi. Yanıt Yunan başkentinde büyük yankı buldu.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Alpha radyosuna demecinde “Yunanistan, böyle bir yaklaşımı ciddiye alamaz. Türk-Yunan ilişkilerine yardımcı olmayan bir hareket. Hukuki açıdan süresiz NAVTEX’lerin bir anlamı olmadığı görüşündeyim” dedi. Yunan hükümetine yakın kaynaklar da “2 NAVTEX’in Türkiye’nin bilenen görüşlerinin tekrarından öteye gitmiyor. Ancak yine de Yunanistan’ın egemenlik haklarından ve sorumluluk sahalarından şüphe ettiklerinden tahrik unsurudur” dedi. Yunan medyasındaki haberlerde ise Türkiye’nin sözkonusu hamlesinin arkasında, Yunanistan’ın İsrail’den satın almak istediği silah sistemlerini adalara yerleştirme planından duyduğu rahatsızlığın yer aldığını iddia etti.

Haberin Devamı

TARTIŞMANIN ARKA PLANI

Edinilen bilgilere göre, Türkiye ilki 17 Eylül 2025, ikincisi de bu yıl 16 Ocak’ta yayınladığı 2 NAVTEX ile hem Ege’de deniz yetki alanları, hem de 23 adanın Gayri Askeri Statüsü hakkındaki görüşlerini bir kez daha beyan etti. Türkiye Ege Denizi’ndeki hassasiyetlerini her defasında tekrarlamak yerine, tezlerini toplu şekilde duyurdu. Bu duyuruların 2 yıl süre geçerli olduklarına ilişkin iddialara gelince güvenilir kaynaklar “Türk-Yunan sorunları çözümsüz kaldığı sürece geçerlidir” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dün çok güzel bir şey oldu Haberi görüntüle

KARDAK İÇİN GÖSTERİ YASAĞI

Yunan Polisi (ELAS), 1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren ‘Kardak krizi’nin bugünkü 30’uncu yılı dolayısıyla, Atina kent merkesinde 72 saat süreyle gösteri yapılmasını yasakladı. Açıklamada düzenlenecek gösterilerde olaylar çıkabileceği belirtilerek, asayişin korunabilmesi için bu yasağın uygulanacaği vurgulandı. Son günlerde, Yunan medyasında ‘Kardak krizi’ ile ilgili yayınlar dikkat çekiyor.