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Türk malı maske Atina’yı karıştırdı

#Yunanistan#Maske#Radikal Sol Koalisyon
Türk malı maske Atina’yı karıştırdı

Yunan parlamentosundaki gensoru görüşmelerine Türkiye’de imal edilen yüksek korumalı maskelerin ithali damga vurdu. Yunanistan basını, Yunan hükümetine tepki gösterdi.

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ANA muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA), pandemi ve geçen pazartesi günü Atina’daki kar fırtınasının yol açtığı kaos için hükümetin istifası talebiyle parlamentoya verdiği soru önergesi görüşmelerinin ikinci gününde yani cumartesi, milletvekillerine 10’ar adet yüksek korumalı maske dağıtılacağı açıklandı.

KOMÜNİST VEKİL AÇIKLADI

Oturum devam ederken söz alan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Liana Kaneli, pandemi ve kar fırtınasının Atina’da yarattığı kaos ile ilgili olmayan bir konuyu gündeme getirdi. Kaneli, “Biliyor musunuz? Bizlere dağıttığınız maskeler Türk malı. Meriç’ten mültecilerin geçişine izin verilmiyor ama maskeler geçiyor. Çıkarlar daha önemli tabii. Kelimelerin artık bir anlamı kalmadı” dedi. Kaneli’nin bu sözleri üzerine parlamentoda kahkahalar ve mırıldanmalar duyuldu. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyesi Parlamento Başkanı Kostas Tasulas, oturum sonrası Yunan gazeteciler ile sohbetinde “Türk malı” maskeler konusuna açıklık getirmeyi gerekli gördü.

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Türk malı maske Atina’yı karıştırdı

‘BEN OLSAM SEÇMEZDİM’

Tasulis, “Parlamentodaki sağlık komisyonu, 5 bin maske satın alımı için ihale açtı. İhaleyi en düşük fiyatı veren (bin Euro) firma kazandı. Ambalajın üzerinde İngiltere ve Almanya bayrakları vardı. Aşağıda bir yerde de Alman firmanın maskeleri İstanbul’da imal ettiği belirtiliyordu. Ben olsam, ihaleyi açan komisyonda yer alsaydım, bu maskelerin tercih edilmemesini söylerdim” şeklinde konuştu.

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BASINDA YANKI BULDU

Yunan parlamentosunda milletvekillerine Türkiye’de imal edilen maskelerin dağıtılması medyada ise tepki yarattı. Haber siteleri “Rezil oldular”, “Milletvekilleri için Türkiye’den maske aldılar”, “Parlamentoda Türk maskeleri için curcuma” şeklinde başlıklar kullandılar. İktidar partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) 300 üyeli Yunan parlamentosunda 157 milletvekili bulunuyor. SYRİZA’nın gensoru önergesinin kabul edilmesi ihtimali çok düşük görülüyor.

Türk malı maske Atina’yı karıştırdı

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KAR TARTIŞMASI

Başbakan Kiriakos Miçotakis, konuşmasında, Atina’da geçen pazartesi günü yaşanan kar fırtınasında, çevre yolunda (Attiki Odos) mahsur kalan 3 bin 500 araç sürücüsü için işletmeci firmayı suçlarken “Meteoroloji de, bu kadar çok kar yağmasını tahmin etmemişti” dedi. Kendisinin müdahalesi sonucu işletmeci firmanın, sürücülere 2 biner Euro tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirten Miçotakis, kar fırtınası sırasında devlet mekanizmasında koordinasyon eksikliği yaşandığını da itiraf ederek, “Bu nedenle, halktan samimi bir özür diledim” dedi. SYRIZA lideri eski Başbakan Aleksis Çipras ise “Özür yetmez. Sivil Koruma Bakanı (Kıbrıslı Rum Hristos Stilianidis) istifa etmeliydi” ifadesini kullandı.

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#Yunanistan#Maske#Radikal Sol Koalisyon

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