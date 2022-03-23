Türk komandoları, Pakistan Milli Günü için yapılan askeri geçit törenine katıldı

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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Milli Günü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar da katıldı. Törende Pakistan ordusuna ait çok sayıda kısa ve uzun menzilli füze, tank, savaş uçağı, insansız hava aracı ve diğer teçhizat ve araçlar sergilendi.



İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İslamabad’da bulunan bazı katılımcılarda geçit töreninde yer aldı.



Pakistan Milli Günü, Britanya Hint İmparatorluğu'ndaki Müslümanların 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin Lahor Kararı ile kabul edildiği gün olan 23 Mart’ta kutlanıyor.