Türk kökenli vekil uyardı… AfD seçilirse Almanya’da ‘kaçak göçmen avı’ başlar

#Almanya Siyaset#Göçmen Hakları#Aşırı Sağ
Türk kökenli vekil uyardı… AfD seçilirse Almanya’da ‘kaçak göçmen avı’ başlar
ALMANYA’daki Türk kökenli seçmenlere ‘demokrasiye sahip çıkın’ çağrısı yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, ABD’de yaşanan ‘kaçak göçmen avı’nın, AfD’nin federal düzeyde iktidara gelmesi halinde Almanya’da da benzer ve belki daha şiddetli görüntülere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Almanya’da bu yıl beş eyalette yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde SPD’li Federal Meclis milletvekili Macit Karaahmetoğlu’ndan kritik bir uyarı  geldi. Göçmen ve İslam karşıtı aşırı  sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine dikkat çeken Karaahmetoğlu, Türk kökenli vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya ve sandık başına gitmeye davet etti. Karaahmetoğlu, açıklamasında “Dünyadaki son gelişmeler, aşırı sağ tehdidinin ne kadar somut olduğunu gözler önüne seriyor” diyerek şöyle devam etti:

CİDDİ BİR TEHDİT

“AfD’nin yükselişi, sadece göçmenler için değil, Almanya’nın insan hakları, hukuk ve demokratik değerleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. ABD’de, Donald Trump’ın ‘illegal göçmen avı’ adı altında başlattığı ve zamanla ülkede yıllardır yasal olarak yaşayan göçmenleri, hatta kendi vatandaşlarını hedef alan, temel hukuki hakları hiçe sayan sert müdahaleleri, aşırı sağ söylemin iktidara geldiğinde nasıl bir yıkıma yol açabileceğinin canlı bir örneğidir.

Uluslararası hukuk normlarını dahi görmezden gelen bu yaklaşım, benzer ideolojilere sahip hareketlerin Almanya’da da güçlenmesi halinde bu topraklarda yaşayan herkes için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.” Karaahmetoğlu, gelişmelere karşı sessiz kalınamayacağını ifade ettiği açıklamasında, “TümTürk kökenli vatandaşları, oy kullanma hakkını kullanmaya ve sandığa gitmeye, ailelerini, arkadaşlarını ve çevrelerini de sandığa gitmeleri için teşvik etmeye, demokrasi, eşitlik ve özgürlükten yana olan partilere oy vererek, aşırı sağın yükselişine karşı net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz” dedi.

 

 

