Türk kökenli papaza yolsuzluk soruşturması

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Belçika adaleti, Türk asıllı aşırı dinci Katolik papaz Samuel Özdemir’i, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kışkırtma ithamlarıyla yargılanmasında beraat ettirirken, kara para aklama ve yolsuzluk iddialarıyla yeni adli dosyalar açıyor.

Le Soir gazetesi, Özdemir’in ırkçı söylemlerle kilise ayinleri düzenlemeyi sürdürdüğünü gösteren bir röportaja yer verdi. Müslümanlara yönelik kışkırtıcı açıklama ve yazıları nedeniyle, 2002 yılından beri Irkçılıkla Mücadele Merkezi tarafından dava edilen ve yargılanan Özdemir, doğacak her Müslüman çocuğun, Batılılara yönelik bir bomba olduğunu söyleyerek tepki çekiyor.