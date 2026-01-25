×
HABERLERDünya Haberleri

Türk Kızılay'ının yardım gemisi Gazze yolunda

Güncelleme Tarihi:

Türk Kızılayının yardım gemisi Gazze yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 16:00

Türk Kızılay'ının Gazze’ye gönderilmek üzere hazırladığı, yaklaşık 1400 ton insani yardım malzemesi taşıyan 20’nci "İyilik Gemisi", Mısır’ın kuzeydoğusunda bulunan El Ariş Limanı’na ulaştı.

Mersin Uluslararası Limanı’ndan 23 Ocak’ta uğurlanan gemide; gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri başta olmak üzere Gazze’deki acil ihtiyaçlara yönelik temel insani yardım ürünleri yer aldı.

Yardımlar, Türk Kızılay tarafından Gazze’deki mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandı.

"İyilik Gemisi", El Ariş Limanı’nda Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk Kızılayı Mısır Koordinatörü Emin Boyraz, Mısır Kızılayı ve AFAD ekipleri ile Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.

Türk Kızılayının yardım gemisi Gazze yolunda

YENİ GEMİLER DE YOLA ÇIKACAK

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, geminin limana ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ının gönderdiği yardım gemilerinin düzenli şekilde devam ettiğini belirtti. 

Geminin, Gazze’de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte ulaştığına dikkati çeken Şen, önümüzdeki haftalarda AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından yeni yardım gemilerinin de gönderilmeye devam edeceğini ifade etti.

Türk Kızılayının yardım gemisi Gazze yolunda

Şen, "Kızılay’ımızın gönderdiği gemi El Ariş Limanı’na planlandığı gibi sağ salim ulaştı. Bu gemide ağırlıklı olarak battaniye, çadır, kışlık kıyafet ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Yardımlar, sahadaki şartlara göre ve Mısır Kızılay’ının Türk Kızılay’ına ilettiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda belirleniyor." dedi.

Türk Kızılayının yardım gemisi Gazze yolunda

'TÜRKİYE HER ŞARTTA DESTEĞE HAZIR'

Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılmasıyla insani yardım sürecinin daha da hızlanacağına inandıklarını dile getiren Şen, Türkiye’nin Gazze’ye her aşamada destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Şen, yardımların hızlı, etkin ve kaliteli biçimde ulaştırılması konusunda Mısır makamları ve Mısır Kızılay'ı ile güçlü bir işbirliği yürütüldüğünü belirterek, bu destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda Gazze halkına yönelik insani yardımları sürdüreceğini kaydeden Şen, "Mazlum ve mağdur Gazze halkına yardıma en iyi şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Türk Kızılayı#Gazze#İnsani Yardım

