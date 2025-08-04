Türk Kızılay'ın yardım TIR'ları Refah'tan Gazze'ye giriş yapmaya başladı

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de tüm zorluklara rağmen insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin vermesinin ardından TIR'ların geçişini başlattı.

Mısır Kızılayı ile işbirliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.

"FİLİSTİN KIZILAYI'NA SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları ifade etti:

"Yardım ulaştırmak için büyük çaba harcanan Gazze'de, bu yardımları canı pahasına dağıtan Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması bizler için derin bir üzüntü kaynağı. Ne yazık ki bir yardım çalışanı yaşamını yitirdi, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı'na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. 6 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısı 480'e ulaştı. Yardım çalışanları hedef değildir ve bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlalidir. Türk Kızılay olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, siviller ve yardım çalışanları korunmalıdır."