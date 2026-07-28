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Türk Kızılay'dan bir ülkeye daha hayati destek

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#Türk Kızılay#Sudan#Port Sudan
Türk Kızılaydan bir ülkeye daha hayati destek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 14:30

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı işbirliğiyle Port Sudan'da yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplarda 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı. Dağıtımlar sırasında Sudan Kızılayı gönüllüleri ile Türk Kızılay ekipleri koordinasyon içinde çalışarak yardımların en fazla ihtiyaç duyan hanelere ulaştırılmasını sağladı.

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Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Ekip Başkanlığı, Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde Port Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, 6 kişilik bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturuldu.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı 10 farklı kampta, 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

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Gıda desteğiyle ailelerin günlük yaşamlarını bir süre de olsa güvence altına alacak temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Türk Kızılaydan bir ülkeye daha hayati destek

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OPERASYONDA İKİNCİ AŞAMA: HARTUM VE KUZEY KURDUFAN

Sudan'da devam eden insani ihtiyaçlar doğrultusunda yardım operasyonunun sonraki aşamalarında Hartum ve Kuzey Kurdufan bölgelerinde de gıda dağıtımlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece insani yardım faaliyetlerinin farklı bölgelere yaygınlaştırılması ve daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması amaçlanıyor.

Türk Kızılay, Sudan'da yürüttüğü gıda destek programıyla çatışmalardan etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunarken, ülkedeki insani yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde sürdürmeyi hedefliyor.

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#Türk Kızılay#Sudan#Port Sudan

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