Türk kızı öldürdükleri şüphesiyle 3 kişi gözaltında

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere'de 9 yıl önce kaybolan Türk kızını öldürdükleri şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Scotland Yard, 15 yaşındaki Tülay Gören'i öldürdükleri şüphesiyle 41, 48 ve 55 yaşlarında üç erkeğin başkent Londra'nın doğusunda yakalandığını, dedektiflerin şüphelileri sorgulamasının devam ettiğini açıkladı.



Londra'nın kuzeyindeki Woodford Green bölgesinde yaşayan Tülay Gören, 1999'un Ocak ayından beri kayıp. Polis, kızın kayıp olduğunun bildirilmesinden birkaç ay sonra 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişiler sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Öldürüldüğü tahmin edilen Gören'in cesedi de hala bulunamadı.

