Türk jetleri Yunan uçaklarını kovaladı

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan Yunanistan’a ait 4 adet F-16 savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede “Chaff fişeği (yanıltıcı ısıyla önleme)” bırakarak tacizde bulundu. Taciz üzerine anında havalanan Türk F-16’ları it dalaşına girerek, Yunan uçaklarını bölgeden uzaklaştırdı.

2 MİL UZAKTA FİŞEK ATTI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar Kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak olan TCG Çeşme, Yunanistan’a bağlı savaş uçaklarınca taciz edildi. 4 adet Yunan F-16’sı Limni Adası batısında TCG Çeşme’ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme’ye 2 deniz mili mesafede bir “Chaff fişeği” atarak tacizde bulundu.

ASKERİ UÇAKLARIN ÇOĞUNDA VAR

Kaynaklar, Yunan uçaklarının bin metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiği bilgisini paylaştı. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak ve önlemek için kullanılan ‘Chaff sistemi’ askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik fırlatılıyor.

ATİNA’NIN PROVOKASYONLARI

İki ülke arasında istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı’nı gerçekleştirdi. 10-17 Şubat 2021 tarihlerinde denizaltı faaliyetleri nedeniyle gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan salahları ‘Subdanger - Denizaltı Tehlike Sahası’ ilan etti. 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında da Ege ve Doğu Akdeniz’de atışlı eğitim yapılacağına yönelik bildiri yayınladı.

YUNAN KAYNAKLAR İNKÂR ETTİ

Yunan medyasına göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan uçaklarının, daha önce NOTAM (havacılara duyuru) yayınlayarak gerçekleştirdikleri eğitim çerçevesinde, Yunanistan’daki Halkidiki Yarımadası ile Orta Ege’deki İskiri (Skiros) adası arasındaki bölgede, 6 bin metre yükseklikte uçtuklarını iddia ederek “hiçbir şekilde ‘Çeşme’ gemisine 10 milden az bir mesafeye yaklaşmadıklarını” öne sürdüler.

AKAR: GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın yaptığı tacizle ilgili şunları söyledi:

“Yunanlı dostlarımızın son zamanlarda yaptığı taciz hareketlerinden biri dün (önceki gün) meydana geldi. Gerekli karşılık verildi. Bizim oradaki çalışmamız tamamen depremlerle ilgili yaptığımız bir çalışma. Bu şekilde bir tacizin doğru olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz diyalogtan, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız. Fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda tavrımız, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olmasın.”