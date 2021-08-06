Türk jetine uyuşturucu baskını... Bir dönemin tanığıydı

İşinsanı Şehmuz Özkan’a ait ACM Holding’in bir İspanyol vatandaşına kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak, salı günü Riyad’dan 4 kişilik Türk mürettebat ile İspanya’nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, önceki gün ise Malaga’dan havalanarak Brezilya’ya hareket etti. Brazilya’daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı’na dün sabah ulaşan uçağa Gonzalez Valdes adlı İspanyol bir yolcu bindi. Uçak tekrar havalandı ve aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı’na indi. Burada gümrük muhafaza ekipleri tarafından uçakta yapılan aramada, onlarca valizin içinde kokain bulundu. Brezilya polisinin her anını kaydettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun 1.3 ton olduğu belirtildi. İspanyol yolcu Valdes, uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personel gözaltına alınırken, uçağın bir sonraki seferinin Brüksel olduğu ifade edildi.

Valizler, uçağı kiralayan Gonzalez Valdes’in önünde açıldı.

‘ŞİRKETİMİZLE İLGİSİ YOK’

ACM Havacılık’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uçağın Brüksel Havalimanı’na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Sözkonusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye’ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

TC-ATA

Satılmadan önce TC-ATA kuyruk tescilli olan uçak, başta merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal olmak üzere pek çok siyasetçi tarafından kullanıldı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU TÜRKİYE’YE GETİREN UÇAK

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan 14 koltuklu TC-ATA uçağının tescili 2016 yılında TC-GVA olarak değiştirilerek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na devredildi. İş jeti daha sonra ACM Havacılık’a satıldı. Turgut Özal dışında uçakta seyahat eden isimler arasında Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit de bulunuyor. Gulfstream Aerospace Gulfstream IV uçağı, Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye getirilme operasyonunda da kullanılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da başbakan olduğu dönemde bu uçakla seyahat etmişti.

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