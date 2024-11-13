Türk işinsanı Almanya’da tarihi mekanı satın aldı: Artık Türk mutfağı da olacak

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Uzun yıllar misafirlerini ağırlayan ve bölgenin önemli turizm adreslerinden biri olan tarihi mekanın resimleri, geçmişte Alman posta pullarına ve turizm kartpostallarında yer aldı.

Almanya’da farklı ticari alanlarda çalışmaları bulunan Bakırtepe, satın aldığı tarihi mekânı bozmadan aynı şekilde hizmet vereceklerini, yenilik olarak da restoranda Anadolu mutfağının yöresel lezzetlerine yer vereceklerini belirtti.

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Cem Bakırtepe (sağda), tarihi mekânı ailenin son temsilcileri olan Karl Heinz ve Birigitte Sünnen’den satın aldı.

Bakırtepe, “Böyle tarihi ve kültürel değerdeki bir mekâna sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.