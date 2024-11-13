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Türk işinsanı Almanya’da tarihi mekanı satın aldı: Artık Türk mutfağı da olacak

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#Almanya#Cem Bakırtepe#Çiftlik
Türk işinsanı Almanya’da tarihi mekanı satın aldı: Artık Türk mutfağı da olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

Almanya’da yaşayan Türk işinsanı Cem Bakırtepe (45), Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde yer alan turistik Eifel bölgesinde, içerisinde 125 yıllık restoran, toplantı ve oyun salonların bulunduğu bir çiftliği satın aldı.

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Uzun yıllar misafirlerini ağırlayan ve bölgenin önemli turizm adreslerinden biri olan tarihi mekanın resimleri, geçmişte Alman posta pullarına ve turizm kartpostallarında yer aldı.

Türk işinsanı Almanya’da tarihi mekanı satın aldı: Artık Türk mutfağı da olacak

Almanya’da farklı ticari alanlarda çalışmaları bulunan Bakırtepe, satın aldığı tarihi mekânı bozmadan aynı şekilde hizmet vereceklerini, yenilik olarak da restoranda Anadolu mutfağının yöresel lezzetlerine yer vereceklerini belirtti.

Türk işinsanı Almanya’da tarihi mekanı satın aldı: Artık Türk mutfağı da olacak
Cem Bakırtepe (sağda), tarihi mekânı ailenin son temsilcileri olan Karl Heinz ve Birigitte Sünnen’den satın aldı.

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Bakırtepe, “Böyle tarihi ve kültürel değerdeki bir mekâna sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. 

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#Almanya#Cem Bakırtepe#Çiftlik

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