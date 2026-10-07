Türk isimlerini tek tek siliyorlar... Güney Kıbrıs ‘Atatürk Caddesi’ni kaldırdı

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Daha önce Larnaka’da Piyale Paşa ve İstanbul sokak tabelalarını kaldıran Rumlar, şimdi de Baf kentinde Türk mahallesindeki ‘Kemal Atatürk Caddesi’nin adını değiştirdi. Belediye Meclisi önceki akşam oy çokluğuyla caddeye “Hafıza ve Umut” adını verdi. Milliyetçi sağ partilerin oylarıyla geçen karar, hükümetin onayıyla yürürlüğe girecek.

PONTUSLU RUMLAR YERLEŞMİŞTİ

Baf kenti, günümüzde Türk düşmanlığıyla ünlü Rum milliyetçi partilerin kalesi konumunda. Rum yönetimi bölgeye 1991’de Sovyetler Birliği’nden gelen Pontuslu Rumları yerleştirmişti. Kentte Ermeniler de yoğun olarak yaşıyor. Baf kentinde günümüzde Namık Kemal, İsmet İnönü ve Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adlarını taşıyan sokaklar da yer alıyor. Gündemde bu isimlerin de değiştirilmesi bulunuyor.