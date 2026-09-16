Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağı bulundu: Acılı eşten yetkililere yardım çağrısı

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İş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle sabah 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması yüzünden ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı. Kurtarma ekipleri, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı.

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İş insanı Mehmet Çankaya, eşi Adriana Revelo ve çocuklarıyla birlikte

ENKAZ GENİŞ BİR ALANA DAĞILDI

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığı bildirildi. Bölgenin dik ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü kaydedildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alanda düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgede acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına hava unsurlarıyla destek verilirken, bölgenin Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olduğu ifade edildi.

Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin durumu ve uçağın enkazına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İş insanı Mehmet Çankaya

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UÇAKTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı belirtildi. Uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu kaydedildi.

Hava Kuvvetleri pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Uçağın aranması, Risaralda'daki Pueblo Rico'nun Oscordó köyü üzerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak saat 07.30'da, UH-60 Black Hawk helikopterimiz Tatamá Ulusal Doğa Parkı yakınlarında uçağın izlerine rastladı" ifadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülere göre, uçağa ait olduğu düşünülen parçalar Pueblo Rico'nun dağlık ve ormanlık bir bölgesinde bulundu. Ancak parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığı henüz tam olarak doğrulanmadı.

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ÇANKAYA'NIN EŞİ YETKİLİLERE SESLENDİ: 'ARAMAYI DURDURMAYIN'

Noticias Caracol En Vivo'ya demeç veren Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, yetkililerden uçağın aranmasına son vermemelerini rica etti. Revelo, hava koşulları nedeniyle uçağın bulunduğu düşünülen bölgedeki arama ve hava uçuşlarının askıya alındığını öğrendiklerini ifade etti.

Revelo, ailelerin endişeli bekleyişinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sabah, dört yolcunun ailesiyle bir araya geldik. Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki özel helikopterin bölgede hava koşullarını, konumu ve coğrafyayı inceleyerek arama yaptığını öğrendik. Uçağın daha fazla parçasını aramak ve yolcuların durumunu kontrol etmek için personel görevlendirdiler. Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an itibariyle durum belirsiz; yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz" dedi.

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Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne, polise ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya arama çalışmalarını durdurmamaları çağrısı yapan Revelo, "Bu bir insanlık meselesi; hayati önem taşıyan tıbbi ve sosyal hizmetler yürüten insanlarla ilgili. O tepede uzun yıllardır hiçbir kaza olmadı. Bu da bulunan parçaların kocamın uçağına ait olduğuna dair en net gösterge" diye konuştu.

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo

ÇOCUKLARI KAZAYI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Mehmet Çankaya'nın eşi, şu an için uçaktaki diğer yolcuların durumunu öğrenmeyi beklediklerini söyledi. Revelo ayrıca kendisinin ve eşinin 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızı olduğunu ve en büyük kızları dışında hiçbirinin babalarının kaybolduğunu bilmediğini kaydetti

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Revelo, "Çok duygusal olarak karmaşık bir durum. Her aile yas tutuyor çünkü bu bir insani yardım göreviydi ve o uçaktaki herkesin bir hikayesi var. Ben sadece kendi hikayemden bahsedebilirim. Mehmet bir babaydı, evin reisiydi. 10 yıldır evliydik; geçen aralık ayında 10. evlilik yıldönümümüzü kutlayacaktık. En büyük kızım kazayı sosyal medyada öğrendi. Çocuklar babalarının seyahatte olduğunu düşünüyorlardı" ifadelerini kullandı.

'MUTLU VE GÜVENLİ YOLCULUKLAR'

Revelo, kocası Çankaya ile son konuşmasına da değinerek, "Bir protokolümüz vardı. Uçuşa gideceği zaman birbirimize çok saygılı davranırdık, bu yüzden telefon görüşmesi yapmazdık. Uçuşa konsantre olabilmek için cep telefonu ya da benzeri şeyler kullanmazdı. Son konuşmamız, Guaymaral'dan Condoto'ya kalkıştan önceydi; uçakta bana her zaman bir selfie gönderirdi ve o zaman da göndermişti. Bana bir selfie gönderdi; çok sakin görünüyordu. Konuşmuştuk, muhtemelen sahiplenmek istediği bir sokak köpeğine aşık olmuştu. Pazar günü ondan bahsetmiştik; bana onu tarif etmiş, cuma günü çektiği bazı videoları göstermiş ve köpeğin bir fotoğrafını göndermişti. Ona küçük bir kalp emojisi gönderdim ve 'Mutlu ve güvenli yolculuklar' dedim. Bu, aramızdaki son iletişimdi" diye konuştu.