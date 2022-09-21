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Türk İHA’ları Atina’yı korkuttu

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#İHA#Yunanistan#Türkiye
Türk İHA’ları Atina’yı korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri ile Atina’da yaşanan endişe, Türkiye’nin insansız hava araçlarının (İHA) Ege’de gece uçuşları nedeniyle daha da arttı.

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Yunan Kathimerini ve Ta Nea gazeteleri Türk İHA’larının geçen hafta, gece ve gece yarısından sonra 7 kez Ege’de Onikiadalar bölgesindeki Ardıççık (Kinaros), Çerte (Kondelusia) ve Koçbaba (Levitha) üzerinde uçtuğunu öne sürdü. Ta Nea, “Türk İHA’larının gece ve gece yarısı uçuşları, Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” demesinden hemen sonra başladı. Yunan Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, bu uçuşları mercek altına aldı” diye yazdı. Gazete, “Ardıççık, Çerte ve Koçbaba silahlandırılmış değil. Türk İHA’ları bunların fotoğraflarını ve videolarını çekmek için gece ve gece yarısı uçuyor olabilir. Ancak bunu defalarca yapmalarına gerek yok ki” ifadesini kullandı.

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MİÇOTAKİS: KONUŞALIM

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BM Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York’a hareketinden önce, Türkiye ile ilişkiler konusunda ılımlı görünmeye çalıştı. Miçotakis, dün “Sfera” radyosuna demecinde, “Kurduğumuz ittifaklar sayesinde Yunanistan ile oyun oynanamayacağını herkes biliyor. Diğer taraftan ise anlaşmazlıklarımızı çözmek için kavga etmeden konuşmalıyız” diye devam etti.

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