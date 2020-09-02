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Uğur ERGAN/ ANKARA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk heyetinden Moskova’ya PKK/YGP tepkisi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türk heyetinden Moskova’ya PKK/YGP tepkisi
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Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da yapılan Libya ve Suriye’deki gelişmelerin ele alndığı istişare toplantısı dün sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı toplantının sona ermesinden sonra yaptığı açıklamada, Rusya’ya ana unsurları PKK/YPG’li olan sözde “Suriye Demokratik Konseyi”nin Moskova’ya davet edilmesinden duyulan rahatsızlığın iletildiğini duyurdu. Açıklamada, “Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Konseyi’ unsurlarından oluşan bir grubun Rusya’ya davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır” denildi. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile MİT yetkililerinin oluşturduğu Türk heyetinin Moskova’daki temaslarında “Libya’da kalıcı bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın askerden arındırılmasının önemi” de vurgulandı. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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