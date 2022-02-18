Türk heyeti Kudüs'te

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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, iki günlük İsrail-Filistin ziyaretleri için Kudüs’e seyahat etti. İki üst düzey diplomat, İsrail ile normalleşme adımları olarak okunabilecek ziyaret kapsamında, önceki gün Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Türkiye-Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin devam edeceği belirtildi. Türk heyetinin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile de bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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İbrahim Kalın, Kudüs’teki Mescid-i Aksa avlusunda Filistinli çocuklarla bir araya geldi.

HERZOG’UN ZİYARETİNE HAZIRLIK TEMASLARI

İsrail makamlarıyla yapılan görüşmede Devlet Başkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyaretinin hazırlıklarının ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin ve İsrail’e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog’un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

MARTTA TÜRKİYE’YE GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın (Isaac) Herzog’la da muhtelif vesilelerle olumlu telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştik. Kendisinin mart ayında ülkemize bir ziyareti öngörülüyor. Tabii bu ziyareti olumlu karşılıyoruz. İnşallah uzun bir aradan sonra böyle bir adımın atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır” demişti. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz, Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti ve ilişkilerin geliştirilmesini müzakere etmek üzere geçen ay Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuştu.

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NORMALLEŞME İÇİN ÖNKOŞUL YOK

Bu arada seyahate dikkat çeken İsrail’in sağ çizgideki yayın organlarından Jerusalem Post (JPost), İsrail’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için artık önkoşul koymadığını yazdı. JPost’a konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, “Bu kez bir önkoşul koymadık ve dikkatli bir şekilde yakınlaşmamızı sürdürüyoruz. Hem bizden hem de onlardan karşılıklı jestler geliyor. Türkiye’nin bölgede terörle mücadelede artan faaliyetlerini görüyoruz” diye konuştu. Önceki dönemde İsrail, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilebilmesi için, terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas’ın İstanbul’daki bürosunun kapatılması şartını koşuyordu.