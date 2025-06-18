Türk haritasını Atina sevmedi

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Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Avrupa Birliği muktesebatının bir parçası olan Yunanistan’ın DMP haritasına cevap olarak kendi haritasını yayınladı. Yunan yetki alanlarını gaspeden Türk haritasının uluslararası hukukta hiçbir temeli yoktur” denildi ve IOC-UNESCO’nun da herhangi bir yetkisi bulunmadığı öne sürüldü.

YUNAN MANŞETLERİNDE

Harita, Yunan gazetelerinde manşetlerden duyuruldu. Kathimerini gazetesi manşetinde ‘Türkiye Ege’nin yarısına yerleşiyor’ başlığını kullandı. Ta Nea, “Türkiye’den tahrik”, Apovevmatini gazetesi de “Türkiye’nin Ege’de korsanlığı” başlıklarına yer verdiler.

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NİSANDA YAYINLANMIŞTI

İlk olarak 16 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Türkiye’nin DMP haritası, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nin (DEHUKAM) koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların katkılarıyla hazırlandı. DEHUKAM tescilin tamamlanmasıyla ilgili açıklamasında, “Bu önemli gelişme, Türkiye’nin deniz ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımına yönelik mekânsal planlamasının uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmasını ve resmi statüye kavuşmasını sağlamıştır” denildi.

BİLGİ NOTU: Atina, 16 Nisan’da yayınladığı Deniz Mekânsal Planlaması Haritası’nda Ege ve Doğu Akdeniz’deki azami iddialarını yansıtmıştı. Harita Türk deniz yetki alanlarını ihlal etmesinin yanı sıra en küçük adaların bile azami kıta sahanlığı iddiasıyla hazırlanmıştı.