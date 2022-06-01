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Türk genci ‘olmayan korona testiyle’ Almanya'yı dolandırdı

#Almanya#Koronatesti#Türk
Türk genci ‘olmayan korona testiyle’ Almanyayı dolandırdı

Almanya, 20 yaşındaki Türk gencinin karıştığı dolandırcılık olayını konuşuyor. Freiburg kentinde yaşayan Emre C.’nin korona salgını sırasında devleti 5.7 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli bu parayı, hiç yapmadığı korona testleri için altı ayda devletten aldı.

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Geçen yaz bilişim alanında staj yaptığı Freiburg’da bir barda arkadaşlarıyla buluşan Emre, Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği’nin (KVBW) hiç kontrol etmeden testler için parayı aktaracağını iddia etti. Kendisine inanmayan arkadaşlarına iddiasını ispatlamak isteyen genç, hemen orada KVBW sitesine kayıt oldu.

BANKACI FARK ETTİ

Test merkezi olarak bulundukları barın adresini veren Emre C., 2021 yılının mart-haziran döneminde 492 bin test için toplam 5.7 milyon Euro talep etti. Söz konusu tutar, 20 Eylül’de Emre’nin 800 Euro’luk staj ücretinin aktarıldığı özel hesabına geçti. Olay, dikkatli bir banka çalışanı kara para aklama şüphesiyle hesap hareketlerini polise bildirince ortaya çıktı. Polis paraya el koyarken, Emre tutuklandı. KVBW olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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TESTLER ÜCRETSİZ

Almanya’da korona testleri halka ücretsiz yapılıyor. Özel test merkezleri verdikleri hizmetin bedelini devletten tahsil ediyor.

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#Almanya#Koronatesti#Türk

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