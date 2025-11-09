Türk gemisine Rus eziyeti... Karadeniz’de mahsur kaldılar

Haberin Devamı

ÇARŞAMBA günü Trabzon limanından Rusya’nın Soçi kentine doğru yola çıkan Liderline şirketine ait ‘Seabridge’ gemisine üç gün geçmesine rağmen hâlâ Rus limanına yanaşmasına izin verilmiyor.

KRİZ RUS BASININDA

Rus hükümetinin yayın organı konumundaki ‘Rosiyskeya gazeta’ “Trabzon’dan gelen gemi iki gün liman açıklarında bekletildikten sonra şimdi de 8 saatten beri didik didik aranıyor” diye yazdı. 5 Kasım tarihinde saat 21.00 sularında Trabzon limanından demir alan Türk Ro-Ro gemisi “Seabridge”in 12 saatlik yolculuk sonrası ertesi sabah Soçi limanına yanaşması gerekiyordu. 14 yıl aradan sonra yeniden başlatılan seferler için bu ilk test yolculuğu niteliği taşıyordu. Yaklaşık 400 yolcu kapasiteli gemide ilk sefer olması nedeniyle 18 Rus ve iki Türk vatandaşı yolcu bulunuyordu.

LİMAN İZNİ VERİLMEDİ

Rosiysakya Gazeta’ya göre tuhaf olaylar zinciri 6 Kasım sabah saatlerinde yaşanmaya başladı. Soçi liman yönetimi Ro-Ro gemisinin belgeleri eksiksiz olmasına rağmen limana giriş izni vermedi. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta 48 saat bekletilen gemiye ancak cuma günü liman bölgesine girişine izin verildi. Mürettebat ve yolcular tam kriz çözüldü derken yenisi başladı. Limana girmesine izin verilen gemi bu sefer rıhtıma yanaştırılmadı.

YOLCULAR İSYANDA

Yolculardan biri olan Tatyana Studenkova isimli kadın sosyal medya paylaşımında “Soçi’ye varalı 3 gün geçmesine rağmen biz hâlâ gemideyiz. İnmemize izin verilmiyor” mesajını paylaştı. Yine Rus gazetelerinin aktardığına göre “Seabridge” Türk Ro-Ro gemisi resmen düşman teknesi muamelesi görmeye başladı. Rus özel güvenlik servislerine ait dalgıçlar geminin sualtı bölümünü incelemeye başladı. Geminin güvenlik kontrolü 8 saati aştı. Soçi liman şehrinin bağlı olduğu Krasnodar ili valisi Venyamin Kodratyev ise Soçi limanının dış ülkelerden deniz yoluyla yolcu seferlerine açılmasının sakıncalı olduğunu dile getirmeye başladı.

İŞLETMECİ ŞAŞKIN

Soçi’de yaşanan krizle ilgili konuşan Liderline yetkilisi Mustafa Çakır, uzun aradan sonra ilk Soçi seferi için gerekli tüm belgelerin düzenlendiğini ve yolculuk öncesi Rus tarafından gerekli tüm izinlerin alındığını vurguladı. Şirketin Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş 2027 yılına kadar geçerli faaliyet yürütme izin belgesi bulunduğu da belirtildi. İşin tuhaf tarafı Soçi limanına bir türlü yanaşmasına izin verilmeyen Türk gemisinin gelinen noktada liman bölgesinden ayrılması da imkansız. Geminin Türkiye’ye dönüş yapabilmesi için Rus karasularından çıkış izni alması gerekiyor.

RUS YOLCULAR: BARİ BİZİ BOTLARLA ALIN

RO-ro gemisi, yolcuları indiremeden Türkiye’ye dönmek zorunda kalması durumunda Türkiye’ye giriş yapma hakkı bitmiş 18 Rusya vatandaşı ne yapacağını bilmiyor. Türkiye’de oturumları ve turist olarak bulunma süreleri tükenen bu kişilere Türkiye’nin giriş istisnası uygulaması gerekecek.

Soçi’ye bir türlü ayak basamayan Türk gemisinin yolcuları yakınları vasıtasıyla Rus sınır muhafızlarına çağrılar yapmaya başladı. Türkiye’ye geri dönmelerinin sorun yaratacağını belirten yolcular “Gemiye izin verilmiyorsa hiç değilse bizi botla alıp kıyıya çıkarsınlar” diyor. Geminin yolcu ve mürettebatı idare edecek 10 gün için yeterli kumanyası bulunuyor. Yemek servisi bilet fiyatına dahil olmamasına rağmen tüm yolculara üç öğün yemek servisi yapılıyor.