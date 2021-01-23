Son dakika haber: Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

4. Kaptan Furkan Yaren

NİHAT ULUDAĞ DETAYLARI PAYLAŞTI



CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, kaçırılan gemi ile ilgili tüm detayları paylaştı, "23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi'nde seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradı. Saldırı sonrası tüm makamlar harekete geçti. Gemide 19 denizci olduğu söylenirken, saldırı sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise kaçırıldığı bildirildi. 4. kaptanla temas kurulduğu, korsanların radar sistemlerini bozduğunu ve geminin şuanda kör bir şekilde seyir yapıyor" dedi.



ZODYAK BOTLA GELMİŞLER



Uludağ, korsanların Nijerya uyruklu olduğunu belirterek, "Korsanların zodyak botlarla gemiyi bir süre takip ettiği, gemiye yanaşarak gemiye çıktığı, bizim Türk gemicileri alıp zodyağa bindirip ayrıldığı yönünde bilgi var. Nijerya uyruklu 4 zanlının gemiye çıkarak buradaki Türk gemicileri aldığı bilgisini de edinmiş olduk" ifadelerini kullandı.



"GEMİLERE SİLAHLI KORUMA VERİLMELİ"



CNN Türk'e bağlanan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, kaçırılan gemide çok ciddi bir çatışma yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu bölgede bu ilk defa olmadı. 30 Kasım'da da deniz haydutları gemiyi tuttular. Fakat o baskında sadece soygun yaptılar. Ama burada çok ciddi bir silahlı baskın, çatışma ve saldırı görüyoruz. 2006'da Gine Körfezi'ndeki deniz haydutlarıyla ilgili İngilizler bir sunum yapmıştı katıldığım bir toplantıda. 'Buradaki korsanlar silah gücü kullanıyorlar' demişti, yani öldürüyorlar demişti. Adamın dediği esasında çıktı. Kısa süre önce Somali'de çok yoğun gördük. 2012-2013'ten sonra orası sakin hale geldi. Bu bölge karışmaya devam ediyor. 30 Kasım'da gemi kaçırıldığında son 6 ayda 2'si 3'ü Türk mürettebatlı gemi kaçırılmıştı. Gine Körfezi dünyada en tehlikeli yerlerden, çünkü silah kullanıp öldürüyorlar. Buradaki deniz haydutları ateş gücü kullanıyor, saldırıyor ve acımıyorlar. Bu saldırılar artarsa BM olsun, NATO olsun, AB olsun herhalde önlem alacaklardır. Ama özellikle Türk gemilerine yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Benim önerim, deniz ticaret odaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla koordineli şekilde oraya seyredilen gemilere silahlı koruma vermeli. Bence bunu mecbur tutmalılar.

Şu an en doğru bilgiyi geminin sahibi olan firma verebilir kanaatimce. Somali'de 2008-2009'dan itibaren yaşananların aynısı artık burada yaşanıyor. Bu olaylar artarsa herhalde BM Güvenlik Konseyi de bu konuda bir tedbir alınması için yeni bir karar çıkarır diye düşünüyorum. Oraya gidecek Türk gemileri mutlak surette silahlı timler almalı gemiye. Başka çare göremiyorum.

Fransa'nın şu an donanmasının gücü belli. Sayısal olarak çok iyi durumda değil. Oradaki deniz güvenliğini sürekli sağlayacak durumda değil. Bunu tek bir ülke yapamaz zaten. Somali'deki deniz haydutları çok nadir insan öldürüyordu. Buradakilerin temel paradigması öldürmek üzerine. Onları ayıran temel özellik bu: Çok silah kullanıyor ve öldürüyorlar. Bu işin şakası yok."