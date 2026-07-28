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Türk gemisi Ukrayna kıyılarında battı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Karadeniz Gemileri#Golden Leon
Türk gemisi Ukrayna kıyılarında battı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 07:00

Ukrayna savaşında tarafların Karadeniz sularında son dönemde ticari gemileri hedef almaya başlaması Türk şirketlerine de yansıdı.

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19 Temmuz tarihinde Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa limanı açıklarında üç füzeyle vurularak hareket kabiliyetini yitiren “Golden Leon” gemisinin dün gece battığı bildirildi. Türkiye’de “Ocean Grace Shiping” şirketine ait kuru yük gemisinin battığı, Odessa askeri bölge sorumlusu Oleg Kipet tarafından açıklandı.

10 DENİZCİ ÖLMÜŞTÜ

Füzelerle vurulduğu tarihte köprüyle motor bölümünün kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Ukraynalı yetkili, “Geçen hafta saldırgan Ruslar tarafından füzelerle vurulan Türk şirketine ait gemi su almaya devam ettiği için dün gece battı. Saldırıda gemide bulunan çoğu Suriye ve Hindistan vatandaşlarından oluşan 10 denizci hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

 

 

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#Ukrayna Savaşı#Karadeniz Gemileri#Golden Leon

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