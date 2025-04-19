Türk gemisi ABD saldırısında zarar gördü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından ABD'nin Yemen'deki Ras Isa Limanına düzenlediği saldırıda Türk firmasına ait yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti.

Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı.

Haberin Devamı

Gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu, mürettebatın tamamının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ABD YEMEN'DE LİMANI VURDU

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 80'e, yaralıların sayısı 150'ye yükseldi.

Husi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, kurtarma ekiplerinin hala Kızıldeniz'deki yakıt terminalinde ceset aradığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları Yemen kentleri El-Cevf ve Sada'ya hava saldırısı düzenledi.

Haberin Devamı

ABD: YEMEN HALKINA ZARAR VERMEYİ AMAÇLAMIYORDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ras İsa limanına yönelik saldırıların Husilerin gelirlerini kesmeyi amaçladığını ve limanın grubun yasadışı kazanç kaynağı olarak kullanıldığını belirtti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “Bu saldırıların amacı, sömürmeye devam eden ve vatandaşlarına büyük acılar yaşatan Husilerin ekonomik güç kaynağını azaltmaktı. Bu saldırı, Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamıyordu” denildi.

ABD Bakanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husilere yönelik askeri operasyon emri vermişti.

Haberin Devamı

Husiler saldırılara son vermediği sürece saldırıların durdurmayacağını ifade eden Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasını yapmıştı.