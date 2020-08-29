Türk F-16’ları Yunan F-16’larını kovaladı: NAVTEX dalaşı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın maksimalist tutumları nedeniyle yaşanan gerginlik dün farklı bir boyuta ulaştı. Yunanistan’a ait 6 F-16 savaş uçağı, Türkiye’nin Oruç Reis için ilan ettiği NAVTEX bölgesine yaklaşınca Türk F-16’ları önleme yaptı. Doğu Akdeniz’de iki ülke uçakları arasında “it dalaşı” yaşanırken, Türk F-16’ları Yunan savaş uçaklarına füze kilidi attı. Kol uçuşu yapan Türk F-16’larının kilit atarak “hedefimdesin” mesajı verdiği Yunan savaş uçakları bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığı bir Türk F-16’sının Yunan F-16’sına kilit attığını gösteren “HUD görüntüsünü” (Başüstü ekran görüntüsü) yayınladı.

6 UÇAKLA GELDİLER

Akdeniz’de yaşanan gerginliği, Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Girit Adası’ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

TÜRK F-16’LARI BÖYLE KİLİTLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de yaşanan it dalaşının görüntülerini resmi internet sitesi ve Twitter hesabından paylaştı. Türk F-16 pilotlarının Yunan uçaklarına kilitlendiği anlar HUB görüntülerine böyle yansıdı.

YUNAN UÇAKLARI KAÇTI

Edinilen bilgiye göre Yunan uçaklarının Girit’ten havalandığının radardan tespit edilmesi üzerine, Türk F-16’ları da anında havadan havaya füzelerle yüklü olarak bölgeye doğru uçmaya başladı. Yunan uçaklarının Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX bölgesine yaklaşması üzerine Türk F-16’ları bölgeden uzaklaşılması anonsu yaptı. Yunan uçakları bu uyarıya rağmen bölgeye yaklaşmaya devam edince Türk F-16’ları otomatik kilit atarak Yunan uçaklarını hedef aldı. Füze kilitlenen Yunan uçakları bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı HUD görüntüsünde bir Yunan F-16’sına Türk F-16’sı tarafından kilit atıldığı görüldü. Ekranda hedef yuvarlığı içinde kalan Yunan uçağı sürekli kaçmaya çalışırken, Türk pilotun başarılı bir takiple Yunan F-16’sını hedefte tuttuğu görüldü. Bakanlığın yayınladığı görüntüde Türk pilotların kendi aralarındaki Yunan uçaklarının takibiyle ilgili “6 milde arkasındayım”, “Gazi hançer iki uzun iki kısa dropla F-16”, “Liderleri arkada” gibi konuşmaları dikkat çekti.

MERKEL’DEN ATİNA’YA ŞARTLI DESTEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de geleneksel yaz basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda bir gazeteci Merkel’e Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi sordu. Soruya, “AB üyeleri olarak hepimizin görevi elbette Yunan dostlarımızın haklarını, getirdikleri konuları ciddiye almak ve haklı oldukları yerde desteklemek. Buna rağmen ben gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için girişimlerde bulundum” diyen Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sıksık görüştüklerini belirtti. Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olan Merkel’in Yunanistan’dan yana bir tavır sergilemesi sosyal medyada Türk kullanıcılar arasında tepki çekti. (Celal ÖZCAN / BERLİN)