Türk F-16'ları Çin'de manşet! Rusya sınırında yeni dönem

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 görevi kapsamında Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne ilk kez savaş uçakları konuşlandırarak Baltık hattında önemli bir askeri adım attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 5 F-16 savaş uçağı ve 76 uzman personel, 30 Kasım 2026'ya kadar sürecek görev kapsamında müttefik hava sahasının korunmasına ve bölgesel caydırıcılığa katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu görevle NATO müttefiklerinin hava sahasının korunmasına destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

ÇİN MEDYASI: "JEOPOLİTİK DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

Ankara'nın bu hamlesi Çin basınında da geniş yankı buldu. Çin devlet televizyonu CCTV'nin güvenlik uzmanı ve askeri yorumcusu Du Wenlong, Türk F-16'larının Baltık semalarındaki varlığının jeopolitik dengeleri değiştirdiğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:

Haberin Devamı

"Türk F-16'ları Baltık semalarında boy gösteriyor. Türkiye, diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya'nın batı sınırında kalıcı bir hava savunma hattı kurarsa, NATO'nun Doğu Avrupa ve Baltık bölgesindeki askeri üstünlüğü doğrudan genişler ve Rusya'nın stratejik alanı daralır."

"RUTİN DEVRİYENİN ÖTESİNDE BİR GÖREV"

Pekin merkezli analizlerde, Türkiye'nin ilk kez bu ölçekte savaş uçaklarını Baltık bölgesine göndermesinin sembolik bir sınır ötesi devriyenin ötesinde anlam taşıdığı ifade edildi.

Analizlerde, NATO'nun Baltık Denizi üzerindeki ortak hava savunma görevinin artık rutin bir hava devriyesi olmaktan çıktığı, operasyon kurallarındaki değişikliklerle muharebe odaklı hava sahası savunmasına dönüştüğü öne sürüldü. Cephede görev yapan pilotlara, yaklaşan ve tehdit oluşturan Rus uçaklarına karşı doğrudan angajman yetkisi verildiği iddia edilirken, bunun bölgedeki hava gerilimini ve olası çatışma riskini artırdığı değerlendirildi.

Haberin Devamı

"RUSYA'NIN STRATEJİK ALANI DARALIYOR"

Çinli uzmanlara göre, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı kapasitesinin Rusya'nın iç bölgelerini tehdit etmeye başlamasıyla birlikte Türkiye de diplomatik ve askeri pozisyonunu NATO ekseninde güçlendirdi.

Analizlerde, Türkiye'nin Baltık cephesindeki varlığının NATO'nun Doğu Avrupa ve Baltık Denizi'ndeki askeri konuşlanmasını güçlendireceği, Rusya'nın stratejik hareket alanını daraltacağı ve bölgedeki güç dengesini yeniden şekillendireceği öne sürüldü.

"TÜRKİYE NATO İÇİNDEKİ ETKİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR"

Çin basınında yer alan değerlendirmelerde, Estonya'daki konuşlandırmanın yalnızca kısa süreli bir askeri rotasyon olmadığı, aynı zamanda önemli bir jeopolitik mesaj taşıdığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin uzun yıllardır farklı güç merkezleri arasında esnek bir diplomasi yürüttüğü belirtilen analizlerde, Baltık hattındaki bu adımla Ankara'nın NATO içindeki etkisini artırmayı ve savunma ile ticaret alanlarındaki hedeflerini desteklemeyi amaçladığı ileri sürüldü. Baltık hava sahasının Rusya'nın kuzeybatı stratejik bölgesine yakınlığı nedeniyle, angajman kurallarındaki değişikliklerin yanlış hesaplama ve olası çatışma riskini artırabileceği değerlendirmesi de yapıldı.