Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde tatbikatta görev aldı

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NATO bünyesinde 1972 yılından bu yana Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen Baltops tatbikatı, bu yıl 4 Haziran’da başladı. Geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23’e bu yıl 20 ülkeden 50 gemi, 45’ten fazla uçak ve 6 bin personelin katılım sağlıyor.
Batıl Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenen tatbikata Türkiye ise Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 uçağı ve Deniz Kuvvetlerinden iki karargâh subayı ile katılım sağlıyor.