×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde tatbikatta görev aldı

Güncelleme Tarihi:

#F16#Baltık Denizi#NATO
Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde tatbikatta görev aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:50

Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen Baltops-23 tatbikatı çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya’ya ait F-16’lar ile Almanya’dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi’ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

NATO bünyesinde 1972 yılından bu yana Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen Baltops tatbikatı, bu yıl 4 Haziran’da başladı. Geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23’e bu yıl 20 ülkeden 50 gemi, 45’ten fazla uçak ve 6 bin personelin katılım sağlıyor.

Batıl Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenen tatbikata Türkiye ise Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 uçağı ve Deniz Kuvvetlerinden iki karargâh subayı ile katılım sağlıyor.

Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde tatbikatta görev aldı

Tatbikat çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya’ya ait F-16’lar ile Almanya’dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi’ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. NATO Hava Komutanlığı sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#F16#Baltık Denizi#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık