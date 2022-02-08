Türk elmasıyla Kraliçe olacak

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TAHTTA 70’inci yılını kutlayan Kraliçe 2’nci Elizabeth, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile kendisinden sonra oğlu Prens Charles’ın eşi Prenses Camilla’yı “konsort kraliçe” (kralın karısı olan kraliçe) olarak görmek istediğini söyledi. Kraliçe, yayımladığı mesajda “Zamanı gelince oğlum Charles kral olacak. Bana verdiğiniz desteği o ve eşi Camilla’ya da vereceğinizi biliyorum” dedi.

ÜZERİNDE 2800 ELMAS VAR

İngiliz basını, Charles’ın taç giyme töreninde Camilla’nın Kraliçe Elizabeth (Anne Kraliçe-2’nci Elizabeth’in annesi) için 1937’de tasarlanan tacı giyeceğini yazdı. İngiliz Kraliyeti’ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konusu taç, Kral 6’ncı George’un taç giyme töreninde takması için Kraliçe Elizabeth’e tasarlandı. Platin çerçeve üzerine yerleştirilmiş 2800 elmasın çoğu Kraliçe Victoria’nın tacından çıkarıldı.

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KIRIM DESTEĞİ İÇİN HEDİYE ETTİ

Tacın ön yüzünde dikkat çeken üç büyük elmas bulunuyor. Bunlardan en göz alıcısı ve bilineni, 105 kıratlık Kuhi Nur elması. Bunun hemen altında, bant üzerinde, 1853-1856 Kırım Savaşı sırasındaki desteğinden ötürü teşekkür için Sultan Abdülmecid’in Kraliçe Victoria’ya savaşın bittiği yıl hediye ettiği 17 kıratlık elmas bulunuyor.

EŞİ VE KIZININ TAHTA OTURDUĞU GÜN TAKTI

Mor, kadife kumaş ile örtülü tacın en üstünde ise, 1851 yılında Doğu Hindistan Şirketi’nce Kraliçe Victoria’ya sunulan Lahore Elması’nın bir kopyası ve haç bulunuyor. Bu bölüm çıkarılabilir olarak tasarlanmış. Anne Kraliçe bu tacı, eşinin tahta oturmasından sonra bir kez de kızı 2’nci Elizabeth’in 1953’teki taç giyme töreninde takmıştı. Kuhi Nur elması 19’uncu yüzyıl ortasından beri İngilizlerin elinde bulunurken, Hindistan orijinli elmasın çalınarak İngiltere’ye götürüldüğünü düşünen pek çok kişi var. m DIŞ HABERLER SERVİSİ