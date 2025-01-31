Türk düşmanı senatör mahkemede ağlamış

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Rüşvet, elektronik dolandırıcılık, yabancı ajan olarak hareket etmek ve adaleti engellemek de dahil toplam 16 suçtan 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Menendez’in mahkemede ağladığı öğrenildi.

TRUMP’TAN AF BEKLİYOR

Amerikan basınında yer alan haberlerde, duruşma esnasında eski senatörün avukatı Adam Fee’nin, suçlamalar nedeniyle Menendez’in itibarının sarsıldığını söyleyerek, “Uzun yıllar yaptığı devlet hizmetine rağmen ‘Altın Külçe Bob’ olarak anılıyor” dediği ve daha hafif bir ceza talep ettiği aktarıldı. Menendez’in de duruşma esnasında ağladığı ve “merhamet” dilediği iddia edildi. Tutuklanmayan ve 6 Haziran’a kadar federal hapishaneye teslim olması süresi verilen Menendez ise mahkeme dışında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, davanın “siyasi bir cadı avı” olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için af çıkarması yönünde lobi yaptığı iddia edilen Menendez, “Başkan Trump haklıydı. Bu süreç politik ve özünde yozlaşmış. Umarım Başkan Trump bu pisliği temizler ve sisteme bütünlüğünü geri kazandırır” diye konuştu. Soruşturma kapsamında Menendez’in evine yapılan aramalarda 100 bin dolardan fazla değerde külçe altınlar bulunmuştu. Öte yandan Demokrat isim, Trump’ın ilk döneminde görevden azledilmesi yönünde oy kullanmıştı.