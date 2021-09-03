Türk düşmanı Amerikalı senatöre Rum nişanı: Hayali Mehmetçik’in Kıbrıs’tan çıkmasıymış

Anastasiadis, Ermeni ve Rum-Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Menendez’e ‘III. Makarios Büyük Haç Nişanı’ takdim etti. Menendez’in ödül töreninde dile getirdiği Türkiye aleyhindeki sözleri tepki çekti.

‘HAYAL KIRIKLIĞI OLACAK’

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adada kalıcı olduğunu belirterek, “Menendez’in söyleminin içi tamamen boş. Böyle bir söyleme itibar etmemiz mümkün değil, kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Eski dışişleri bakanı ve Halkın Partisi lideri Kudret Özersay da “Eğer gerçekten en büyük hayali Türk askerinin gitmesiyse, bu konu hayatının en büyük hayal kırıklığı olacak” dedi.

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