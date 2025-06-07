Türk Donanması'nın gözbebeği olacak uçak gemisi dünya basınında: 'Savunma alanında stratejik özerklik'

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Savunma sanayiinde yerli üretimi önceleyen Türkiye, uluslararası pazarda yoğun ilgi gören milli projelerle bu alandaki atılımını giderek hızlandırıyor. 5. nesil hayalet jeti KAAN'ın Orta Doğu ve Asya pazarında ABD'nin yeni nesil F-35 savaş uçaklarına bir alternatif olarak yükselmesinin ardından dünya basını, Türkiye'nin savunma alanındaki yeni girişimlerini yakından takip etmeye başladı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk olacak yerli uçak gemisi projesi MUGEM, Türkiye'yi kendi uçak gemisini üretebilen ülkeler kategorisine taşıyacak. "Rumeli" ismini alacak uçak gemisi, İngiltere'nin Elizabeth uçak gemisiyle aynı klasmanda yer alacak. Türk Donanması'nı dünyanın önde gelen donanmalarıyla rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlayan proje, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak.

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'KÜRESEL SAVUNMA DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

ABD merkezli Newsweek, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı kaynakları ve çeşitli haber kuruluşlarına dayandırdığı 'NATO müttefiki, kendi uçak gemisini inşa ediyor' başlıklı MUGEM projesine ilişkin incelemesinde, Türk Donanması'nın yeni girişimiyle küresel savunma dinamiklerini değiştirebileceğini bildirdi. Haberde, Türkiye'nin savunma alanındaki peş peşe atılımlarıyla, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hem Orta Doğu'da hem de NATO içinde daha fazla stratejik özerkliğe ve öneme sahip olma yönünde ilerlediğine" dikkat çekildi. Newsweek, İstanbul'da inşası devam eden MUGEM ile ilgili yeni ayrıntıların ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin MUGEM'in yanı sıra yerli bir denizaltı ve TF-2000 sınıfı muhrip de inşa ettiğini ifade eden Newsweek, haberinde uçak gemisine ilişkin teknik detaylara yer verdi. Habere göre, MUGEM 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde olacak. Yaklaşık 60 bin ton ağırlığında olacak uçak gemisi, 50 uçak taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemiye uçakların kalkışı için iki, inişi için ise bir pist inşa edilecek.

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"ANKARA, ABD'NİN POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİRMEDE KRİTİK ROL OYNUYOR"

ABD'li Jane’s OSINT tarafından paylaşılan bilgilere göre, geminin tasarım ve sistem entegrasyon çalışmaları sürüyor. Newsweek, Türk Deniz Kuvvetleri Tasarım Proje Ofisi Müdürü Yüzbaşı Hakan Uçar'ın Jane’s OSINT'te yer alan demecini kaynak göstererek, projede insansız savaş uçakları ve yerli hafif jetlere öncelik verileceği bilgisini paylaştı.

Newsweek, 2024 yılında duyurulan ve inşası bu yılın ocak ayında başlayan MUGEM'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de İsrail ve Yunanistan ile karşı karşıya geldiği bir zamanda hayata geçirildiğini belirtti. Newsweek'in analizinde, Türkiye’nin savunma alanındaki atılımlarıyla NATO içindeki konumunu güçlendirdiği söylendi ve ABD yönetiminin Orta Doğu politikasını yeniden şekillendirmede Ankara'nın kritik bir rol oynadığı yorumu yapıldı.

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Türkiye, MUGEM'in yanı sıra MİLGEM projesiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada isimli ADA sınıfı korvetler de inşa etti.

ASKERİ ATILIMLAR DENGELERİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİRDİ

Suriye'de etki alanını genişleten Türkiye'nin savunma alanındaki girişimleriyle hem kendi bölgesinde hem de küresel olarak önemli bir aktöre dönüştüğünü ifade eden Newsweek, Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek için belirleyici bir diplomatik rolü üstlendiğini de vurguladı. Newsweek'e göre, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle birlikte aynı anda birçok askeri alanda atılımlarına hız vermesi, bölgesel dengelerde Ankara lehine bir değişimi tetikledi.

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Haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz" sözlerine yer veren Newsweek, Türkiye'nin önemli savunma projelerine hız vermeye devam edeceği tahmininde bulunarak, büyük güçlerin gelecekte Ankara ile daha yakın ilişkiler kurmak isteyeceğini öne sürdü.

MİLGEM kapsamında 2024'te hizmete giren 113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özellikte.

TÜRKİYE, SOMALİ'YE 500 ASKER VE ATAK HELİKOPTERLERİ GÖNDERDİ

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İngiliz Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, Türkiye, Somali Donanması'na Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede kullanılmak üzere 3 adet Atak helikopterleri teslim etti. Haberde, Türkiye'nin bir süredir Somalili pilotlara eğitim verdiği bildirilirken, ismi açıklanmayan bir Savunma Bakanlığı kaynağının "Ankara'nın sadece silah transferi yapmayı değil, aynı zamanda Somali için bütünleşik bir savaş kapasitesi oluşturmayı hedeflediğini" açıkladığı da aktarıldı.

Eş-Şebab, son aylarda Somali'deki faaliyetlerini artırdı. Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki köylere saldıran terör örgütü, başkentte yer alan limanı da tehdit eder bir konuma geldi. Türkiye, Somali'deki askeri üssü Turksom'u korumak ve Eş-Şebab'ın Mogadişu'ya yönelik tehdidine önlem almak amacıyla ülkeye 500 asker sevk etti.

Somali'nin halihazırda Bayraktar İHA'larını Eş-Şebab'a karşı ektili şekilde kullandığına dikkat çeken Middle East Eye, Ankara'nın Atak helikopterleriyle Mogadişu yönetimine "benzeri görülmemiş bir askeri destek" sağladığını kaydetti.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, daha önce Hürriyet'ten Eren Sarıkaya'ya verdiği röportajda Türk Donanması'nın yeni projeleriyle Libya, Somali ve Afrika boynuzundaki hayati çıkarları ile Anavatan ve Kıbrıs'ı korumayı amaçladığını dile getirmişti.