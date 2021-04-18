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Dünya
KUDÜS-AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk donanması Doğu Akdeniz’in en güçlü donanması

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Türk donanması Doğu Akdeniz’in en güçlü donanması

İsrail’de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021’de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türkiye deniz kuvvetleri çehresini ve gücünü değiştirdi.

Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetleri’ndeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi. “Türkiye’nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı” hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, “bu muhtemel tehdidi” ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

6 YENİ DENİZALTI

Araştırmada, “Ankara’nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye’ye büyük bir üstünlük kazandıracağı” kaydedildi.

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