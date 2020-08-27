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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk donanması ABD gemileriyle eğitim yaptı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türk donanması ABD gemileriyle eğitim yaptı
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Türk Deniz Kuvvetleri, İtalya’dan sonra ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla da deniz eğitimi yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki fırkateyn, önceki gün bir İtalyan muhribiyle birlikte Doğu Akdeniz’de önceden koordinatları belirlenmiş bölgede geçiş eğitimi yapmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, dün de ABD’yle deniz eğitimi yapıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabındaki açıklamada, “Deniz Kuvvetleri, müttefik deniz kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir” denildi.

EŞİT MESAFEDE

Yunan medyasının önceki günkü haberlerinde, Yunanistan’a ait fırkateyn, denizaltı ve F-16’ların yer aldığı tatbikata ABD’nin USS Winston S. Churchill savaş gemisi ile helikopterinin de katıldığı aktarılarak, bu durum ABD’nin Yunanistan’a desteği olarak sunulmuştu. ABD’nin dün de Türk Deniz Kuvvvetleri’yle eğitim yapması, “ABD iki müttefikine de eşit mesafede olduğunu göstermek istedi” şeklinde yorumlandı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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