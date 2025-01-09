Türk donanma projesi Atina’yı telaşlandırdı

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Bu çerçevede, yeni savaş gemileri satın alımı ile mevcut bazı savaş gemilerinin modernizasyonunu içeren 2037’ye kadar 12 yıllık bir silahlanma programı hazırlandı. Yunan Deniz Kuvvetleri’nin hazırladığı program çerçevesinde başlıca şu hedefler belirlendi:

- Fransa’ya sipariş edilen ve ilki bu yıl içinde tesim alınacak Belharra tipi fırkateyn sayısının 3’den 4’e çıkarılması. Dördüncü gemi için Fransa ile müzakereler başlatıldı.

- Almanya’dan alınan Meko tipi 4 adet fırkateynin modernizasyonu.

- Üretimi 2030’dan sonra başlaması beklenen ve halen planlama aşamasında olan ABD’nin Constellation tipi fırkateyn ile 4 Avrupa ülkesince desteklenen MMPC tipi korvet programlarına dahil olmak.

- Almanya’dan alınan 214 tipi denizaltıların modernizasyonu ve yeni denizaltıların satın alımı.

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- ABD’den 2 adet daha alınarak, İsland tipi devriye gemisi sayısını 6’ya çıkarmak.

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı’nın “31 geminin inşası tersanelerimizde başarıyla devam etmektedir” şeklinde açıklaması da Yunan medyasında geniş yer aldı. Kathimerini gazetesi haberinde, “Türkiye, yerli üretimle hem donanmasını yenilemek, hem de savaş gemilerine kendi ürettiği ATMACA ve MİDLAS gibi füzelerle silahlandırmak için ısrarlı ve hedefinden şaşmayan dev bir program uyguluyor. Yunanistan ise 2010-2020 yılları arasında donanmasını güçlendirmek için hiçbir şey yapmadı” ifadesini kullandı.