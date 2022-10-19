Türk DJ’in sır ölümü

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GEÇEN perşembe gününden beri haber alınamayan İngiltere’nin ünlü DJ’lerinden Koray Alpergin’in cansız bedeni hafta sonu Essex kenti yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Alpergin’in vurularak öldürüldüğü açıklandı. Londra merkezli Bizim FM’in kurucusu Alpergin ve Türkiye’den gelen kız arkadaşının perşembe akşamı bir arabaya bindirilerek kaçırıldıkları bildirilmişti. Ünlü DJ’in arkadaşları sosyal medya hesaplarından haber alamadıkları Alpergin’in ve kız arkadaşının fotoğraflarını paylaşarak görenlerin polisi aramasını istemişlerdi. Alpergin’in cansız bedeni cumartesi günü Essex yakınlarındaki ormanlık alanda bulunurken, kimlik doğrulaması da önceki gün yapıldı.

Cesedin bulunmasının hemen ardından üç kişi Kent şehrinde gözaltına alınırken, dün de 55 yaşında bir şüphelinin Tottenham’da yakalandığı açıklandı.

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KARMAŞIK BİR CİNAYET

İngiliz dedektif Kate Kieran, “Bu karmaşık bir soruşturma. Çok fazla sayıda olay yeri var ve şu ana kadar dört kişiyi gözaltına aldık. Koray ve 33 yaşındaki kız arkadaşının evlerinin önünde perşembe günü beyaz bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını düşünüyoruz” dedi. Polis, DJ’in kız arkadışının sağ olduğunu açıkladı.