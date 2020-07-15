Türk Dışişleri’nden AB’ye yanıt: Önkoşulsuz diyalog atmosferi yaratın

AB Dışişleri Bakanları’nın önceki günkü toplantısından çıkan havaya göre Brüksel, Türkiye ile diyaloğa bir şans vermek istiyor. Ancak en önemli talebi Türkiye’nin Akdeniz’deki mevcut sondaj çalışmalarını durdurması ve yenilerine başlamaması. AB’nin daha önceki yaptırım kararlarına rağmen geri adım atmayan Ankara ise bölgede adil paylaşım için bastırıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, “Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada’daki iki halk arasında hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda bir işbirliği mekanizması tesis edilmesi, Türkiye ile diyalog kanallarının yeniden başlatılması, Türkiye karşıtı ittifaklar yerine önkoşulsuz olarak bölgede diyalog ve işbirliği atmosferinin yaratılmasıdır” dedi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısına (Gymnich) kadar Kıbrıs Türk toplumunun haklarını da gözeten bir formül bulmak için çaba gösterecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR

AB Dönem Başkanı Almanya da Türkiye’den olumlu sinyaller gelmesi halinde Ankara’nın öncelik verdiği gümrük birliği güncellemesi, vize muafiyeti, mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının gözden geçirilmesi konularında yeniden ‘konuşmaya’ başlanabileceği görüşünde.

AB ile Türkiye arasındaki önemli başlıklardan biri de Libya. Dışişleri açıklamasında, Türkiye’nin siyasi çözüm konusundaki uluslararası çabaları istikrarlı bir şekilde destekleyip katkı sağladığı hatırlatıldı. Diplomatik kaynaklar önümüzdeki bir buçuk aylık sürede gerilimden kaçınılıp oluşan diyalog şansının iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.