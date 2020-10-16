Türk Dışişleri: Yunan uçağının bekletildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Dendias’ı 14 Ekim’de Irak’a götürüp getirmek üzere Türkiye hava sahasından üst uçuş izni talep edildiğini belirten Aksoy, “Bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak’ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Yunan devlet televizyonu ERT’ye göre ise, uçağı Bağdat’ta arızalanan Dendias’a Yunanistan’dan ikinci bir uçak yollandı. Türkiye bu ikinci uçağa 20 dakika süreyle izin vermediği için uçak Musul üzerinde tur attı.