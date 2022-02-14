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Türk Dışişleri: Macera arayışı hüsranla biter

#Yunanistan#Nicholas Hardalias#GASA
Türk Dışişleri: Macera arayışı hüsranla biter

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias’ın Ege Denizi’nde gayri askeri statüdeki adalar (GASA) ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretlere Ankara sert tepki gösterdi.

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Türk güvenlik kaynakları, Hardalias’ın Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı provokatif ziyaretlerine diplomatik kanallar aracılığıyla gereken yanıtın verildiği bilgisini paylaştı. Türkiye diplomatik tepkisinde “Macera arayışı tarihte olduğu gibi hüsranla sonuçlanır” mesajı verdi.

‘YUNAN HALKINA YARARI YOK’

Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların çözümüne yönelik iyi komşuluk ilişkileri ve diyalog çağrıları sürerken Yunanistan’ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik faaliyetlerine dikkat çeken güvenlik kaynakları, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile GASA kalmaları şartı ile Yunanistan’a devredilen adalara yönelik askeri faaliyetlerin, antlaşmaların ihlali anlamına geldiğine vurgu yaptı. Yunan yöneticilerin hukuka aykırı ve provokatif tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade eden yetkililer, “Üç beş adayı helikopterle dolaşmak ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir” dedi.

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DİYALOG VE BARIŞÇIL YÖNTEM

Sorunların hukuk zemininde diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümünün önemine vurgu yapan yetkililer, “Birçok diyalog mekanizmamız mevcut. Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen, Yunan siyasiler diyalogdan kaçan tutumunu sürdürüp Türkiye’yi düşman görmek istiyorsa, arkasına saklandıklarının tarihte olduğu gibi sırtını dönüp gideceklerini, maceralarının yine hüsranla sonuçlanacağını ve bundan Yunan halkının zarar göreceğini de bilmelidir.”

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias’ın geçen perşembe günü başlayan ve Ege’de 18 adadaki askeri birlik ve karayolları teftişi kapsayan ziyareti, dün sona erdi. Hardalias’ın ziyareti Lozan (1923) ve Paris (1947) antlaşmalarına göre silahsız olmaları gereken, ancak Yunanistan tarafından 1960’lı yıllardan beri sürekli silahlandırılan Limni (Limnos), Semadirek (Samothraki), Midilli (Lesvos) , Sakız (Hios) Sisam (Samos) ve İstanköy (Kos) gibi adaları da kapsadı. Yunan medyasına göre, geçen cumartesi Hardalias’ın içinde bulunduğu askeri helikoptere Bulamaç (Farmakonisi) adası üzerinde uçtuğu sırada, telsizden “Türkiye’nin yetki sahası içinde bulunduğu” belirtilerek uzaklaşması uyarısı yapıldığı, ancak helikopterin yoluna devam ettiği ileri sürüldü. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

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#Yunanistan#Nicholas Hardalias#GASA

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