Türk diplomatların katiline Yunanistan’da tahliye kararı

ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne yönelik bombalı saldırılar ile ABD’li ve İngiliz diplomatların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutulan terörist başının serbest bırakılması ülkede büyük tartışma yarattı.

28 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenleyen örgütün lideri Giotopoulos, 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 24 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Tahliye kararına karşı Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz başvurusu yapıldı. Yunan hukukunda birden fazla müebbet hapis cezası alan mahkûmlar için fiili ceza süresinin 25 yıl olması ise yeniden tartışma konusu oldu. Mahkemenin önümüzdeki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor.





ÜÇ KEZ SALDIRDILAR

17 Kasım terör örgütü, 1991’de Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’yü şehit etmiş, 1994 yılında ise Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’na saldırı düzenlemişti. Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı da 1991’de düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

DIŞİŞLERİ: KABUL EDİLEMEZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı da tahliye kararıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak “En güçlü biçimde kınıyoruz” dedi. “Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir” denen açıklamada, Yunanistan’a terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.