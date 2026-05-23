×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türk diplomatların katiline Yunanistan’da tahliye kararı

Güncelleme Tarihi:

#Alexandros Giotopoulos#Yunanistan#Ömer Haluk Sipahioğlu
Türk diplomatların katiline Yunanistan’da tahliye kararı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 07:00

Yunan yargısı, iki Türk diplomatını şehit eden ve bir Türk diplomata yönelik suikast girişiminde bulunan Yunanistan merkezli Marksist-Leninist 17 Kasım terör örgütünün lideri Alexandros Giotopoulos’un tahliyesine karar verdi.

Haberin Devamı

ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne yönelik bombalı saldırılar ile ABD’li ve İngiliz diplomatların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutulan terörist başının serbest bırakılması ülkede büyük tartışma yarattı.

28 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenleyen örgütün lideri Giotopoulos, 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 24 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Tahliye kararına karşı Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz başvurusu yapıldı. Yunan hukukunda birden fazla müebbet hapis cezası alan mahkûmlar için fiili ceza süresinin 25 yıl olması ise yeniden tartışma konusu oldu. Mahkemenin önümüzdeki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor.

Türk diplomatların katiline Yunanistan’da tahliye kararı


ÜÇ KEZ SALDIRDILAR

Haberin Devamı

17 Kasım terör örgütü, 1991’de Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’yü şehit etmiş, 1994 yılında ise Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’na saldırı düzenlemişti. Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı da 1991’de düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı kurtulmuştu.    

DIŞİŞLERİ: KABUL EDİLEMEZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı da tahliye kararıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak “En güçlü biçimde kınıyoruz” dedi. “Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir” denen açıklamada, Yunanistan’a terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Gözden KaçmasınABDden Ukraynaya 108 milyon dolarlık destekABD'den Ukrayna'ya 108 milyon dolarlık destekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alexandros Giotopoulos#Yunanistan#Ömer Haluk Sipahioğlu

BAKMADAN GEÇME!