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Türk diplomatın katilleri böyle aranıyor ‘Bu sesi tanıyan polise başvursun’

#Avustralya#Şarık Arıyak#Engin Sever
Türk diplomatın katilleri böyle aranıyor ‘Bu sesi tanıyan polise başvursun’

Avustralya polisi 40 yıl önce Sydney’de öldürülen Başkonsolos Şarık Arıyak ve ataşe Engin Sever’in katillerini bulmak için saldırıyı üstlenen kadının ‘sesli mesajı’nı yayınladı.

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50 yaşındaki Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi 28 yaşındaki Engin Sever, 17 Aralık 1980’de Dover Heights’ta evden işe gitmek üzere çıkarken vurularak öldürüldü. 2019 yılında diplomat cinayetiyle ilgili dosyayı yeniden açan polis, dün ikilinin öldürülmesinden kısa bir süre sonra bir medya kuruluşunu arayan ve ‘Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları’ adına suikastın sorumluluğunu üstlenen bir kadının telefon görüşmesi kaydını yayınladı.

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POLİS YARDIM İSTİYOR

Bir dakikalık kaydın faili meçhul cinayetlerde yeni ipuçları yaratabileceğini umudu söz konusu. Telefondaki kadın “Türk kurumları hedefimizdir” diyor. Polis, ‘...’nin yazarları’ bölümünden sonra söylenen kelimeleri deşifre etmek için yardım istiyor. Terörle Mücadele ve Özel Taktikler biriminden Komiser Yardımcısı Mark Walton, halkı söz konusu kaydı dikkatli şekilde dinlemeye çağırarak, ses kaydının sahibinin teşhisi için destek istedi.

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1 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Avustralya polisi, cinayetin çözülmesi için 1 milyon dolar ödül konduğunu da hatırlattı. Dosyanın yeniden açılmasının ardından polis dalgıçları Ağustos 2020’de Sydney Limanı’nın zeminini “ilgi çekici öğeler” için taramıştı. Ermeni terör örgütü ASALA, 1975 ile 94 yılları arasında Türkiye dahil, Türk ve diğer sivil ve diplomatik hedeflere saldırı düzenlemişti. Bu saldırının ardında da ASALA olduğu sanılırken olayla ilgili tutuklanan, yargılanan ya da ceza alan olmamıştı.

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