Türk diplomatın katili serbest kalıyor

ABD’nin California eyaletinde 1982'de Türkiye’nin o dönemki Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesine karar verildi. Karar Türkiye’nin sert tepkisini çekti.

LOS ANGELES'TA SUİKAST

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982’de konsolosluğa giderken arabasında öldürülmüştü. Suikastı "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) adlı örgüt üstlenmişti. Arıkan’ın trafik ışıklarında bekleyen arabasını kurşun yağmuruna tutan Hampig Sasunyan aynı gün yakalanmış, diğer katil Krikor Saliba ise izini kaybettirmişti. Saliba’nın aynı yıl Lübnan İç Savaşı'nda öldüğü öne sürülmüştü.

Şimdi 58 yaşında olan Sasunyan, 1984’te afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra temyiz mahkemesi bu kararı bozdu. 2002’de ‘terörü kınadığına’ dair bir belge imzalayan Sasunyan 25 yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanma hakkıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre içinde Sasunyan’ın erken tahliye talepleri reddedildi. Aralık 2019’da Los Angeles’ta bir mahkeme Sasunyan’ın şartlı tahliye başvurusunu kabul etti. California Valiliği Mayıs 2020’de kararı veto etti.

DİASPORA MEMNUN

24 Şubat 2021'de mahkeme, yine aynı yönde bir karar aldı. Bu kez Demokrat Partili California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nin, 39 yıldır cezaevinde olan Sasunyan’ın serbest bırakılmasının önünü açan kararını temyiz etmeyeceğini açıkladı. ABD’deki en güçlü Ermeni diaspora organizasyonu ANCA da, Vali Newsom’ın ofisinden kendilerine bilgi verildiğini, karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

ABD’nin en yüksek güvenlikli cezaevlerinden San Quentin Eyalet Cezaevi’nde kalan Sasunyan, cezaevi kayıtlarına göre henüz tahliye edilmedi. Sasunyan’ın gelecek günlerde tahliye edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nin kararını şiddetle kınadığını bildirdi. Açıklamada, kararın Amerikan yönetiminin aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmediği vurgulanırken, teröristin siyasi saiklerle salıverilmesinin terörizmle mücadele ve işbirliği ruhuna zarar verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin, California Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendirilecek olmasına ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson’a gönderdiği mektupla tepki gösterdi. Gül, mektubunda konunun Türk diplomatların, Türk-Amerikalıların ve yurt dışında yaşayan tüm Türklerin güvenliği konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı. Geçmişte Sasunyan’ın serbest kalamadığına işaret eden Gül, “ABD yönetiminin, Sasunyan’ın cezasını şartlı veya erken tahliye olmaksızın infaz etmesini sağlamak amacıyla, geçmişte bu konuda bulunduğu müdahaleyi büyük memnuniyetle karşılamıştım. Bu sebeple, bir kez daha, bu hassas konuda uygun göreceğiniz müdahaleniz mühim olup, büyük memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.

OKTAY TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın tahliye kararını kınadı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı şehit eden, afsız ömür boyu hapse mahkûm edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir. Teröristin salıverilmesinin önünü açan Bölge İdare Mahkemesi kararını ve bu kararı temyiz etmeyerek bir katilin toplum içine karışmasına zemin hazırlayanları insanlık adına şiddetle kınıyor, böyle bir vicdansızlığın parçası olmamaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

77 KİŞİYİ KATLETTİLER

Ermeni terör örgütleri JCAG, ASALA ve ARA, 1973 ve 1991 yılları arasında, aralarında 31 diplomat ve bunların aile fertlerinin de bulunduğu 58 Türk’ün ölümüne neden oldu. Çoğu suikast olmak üzere, 1970’ler sonrası Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında toplamda 77 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölümlerin 4’ü ABD topraklarında gerçekleşirken, yurtdışındaki diğer terör saldırıları Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, Lübnan, Yunanistan, İsviçre, Hollanda, Kanada, Portekiz, İran ve İngiltere’de gerçekleşti.

ABD: DERİN HAYAL KIRIKLIĞI DUYDUK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye kararına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Blinken, “Bir diplomata saldırmak sadece belirli bir kişiye karşı ağır bir suç değildir, aynı zamanda diplomasinin kendisine de saldırıdır” dedi. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren diplomatlarının güvenliğini sağlamak ve diplomatlara suikast düzenleyenlerin mümkün olan en yüksek cezayı almalarını ve bu cezaları şartlı tahliye veya erken tahliye olmaksızın vermelerini savunmanın ABD’nin görevi olduğunu belirten Blinken, Arıkan’ın ailesine ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarına, kayıpları için bir kez daha en derin taziyelerini sunduklarını belirtti.

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