Türk devletleri meclis başkanları Bakü’de... Aliyev: KKTC’nin Türk Birliği’ne tam üyeliğini destekliyoruz

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Aralarında KKTC Melis Başkanı’nın da bulunduğu teşkilata üye ülke meclis başkanlarıyla görüşen Aliyev, “KKTC’nin teşkilata tam üyeliği doğaldır çünkü Türk dünyasının parçası ve bizim kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK ORDUSU KORUYOR’

Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13’üncü Genel Kurulu’na gözlemci üye KKTC’den Meclis Başkanı Zorlu Töre de katıldı. Töre; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Macaristan meclis başkanlarının asamblede yaptığı konuşmada, “Bizim için ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler büyüktür. Bugün Gazze’de yaşanan durumu görüyorsunuz. Filistin’i şu anda 146 ülke tanıyor ancak orada katliamlar devam ediyor. Bizi bir tek anavatanımız Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza zarar veremiyorlar” dedi.

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‘KÜRESEL GÜÇ OLACAĞIZ’

Meclis başkanlarını kabul eden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de Türk dünyasının güçlenmesi ve birleşmesinin Türk Devletleri Teşkilatını küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getireceğini“ söyledi.

Türk dünyasının geniş coğrafyayı kapsayan, büyük potansiyele sahip büyük bir aile olduğunu vurgulayan Aliyev, “Ulaşım yolları, enerji kaynakları, insan sermayesi, artan nüfus, olumlu demografik durum büyük güç potansiyelleridir. Bu potansiyeli küresel ölçekte büyük bir güce dönüştürmek bizim görevimizdir. Bunun olacağına eminim, bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.