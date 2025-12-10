Türk delegasyonu NATO toplantısında! 'Atmosfer lehimize'

Haberin Devamı

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye delegasyonu olarak NATO Parlamenter Asamblesi’nin her yıl düzenlediği Transatlantik Forumu’na katılmak için Washington’da bulunduklarını belirtti. Forum kapsamında savunma sanayi harcamalarında yüzde 5 seviyesine ulaşma hedefi de dahil olmak üzere NATO gündemindeki önemli başlıkları ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Savunma sanayinde inovasyon, ortak üretim, savunma sanayi ürünlerinin ticaretindeki engellerin kaldırılması ve NATO’nun caydırıcılığının artırılması gibi konuların masada olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türkiye Delegasyonu olarak bir taraftan savunma sanayi ürünlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladık. Müttefikler arasında uygulanan kısıtlamaların dayanışma ruhu ile bağdaşmadığını ifade ettik. Türkiye’ye yönelik bazı kısıtlamalar bulunduğunu biliyorsunuz. Diğer taraftan bölgemizde ve ötesinde yaşanan krizlerle ilgili Türkiye’nin söyleyecek sözü ve sunduğu önemli katkılar var.”

GÜNDEMDE UKRAYNA-RUSYA BARIŞ PLANI VE ABD’NİN GÜVENLİK STRATEJİSİ

Ara buluculuk çalışmaları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya barış planının da gündemlerinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD yönetiminin yeni güvenlik stratejisi belgesinin özellikle Avrupalı heyetler tarafından tartışıldığını söyledi. Avrupalı ülkelerin, bu belgede yer alan bazı maddelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

“KONGREDE TÜRKİYE LEHİNE ATMOSFER ARTIYOR”

Çavuşoğlu, çeşitli ülke heyetleriyle olduğu gibi ABD heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada atmosferin Türkiye lehine her geçen gün güçlendiğini gördük. Özellikle Kongrede Türkiye’ye yönelik olumlu bir hava oluşuyor. Bu görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde Trump ile yaptığı görüşmede alınan kararların ve iki liderin ortaya koyduğu iradenin Kongrede de sürmesi gerektiğini anlattık. Kongre üyelerinin de bu yönde temennileri olduğunu gördük.”

2025 NATO ZİRVESİ ANKARA’DA YAPILACAK

Gelecek yıl Türkiye’nin NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Çavuşoğlu, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenleneceğini söyledi. Washington temaslarında bu konunun da ele alındığını aktardı.

Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Parlamenter Zirvesi’nin de 2025 yılında Türkiye’de yapılacağını belirterek, böylece gelecek yıl iki önemli toplantının Türkiye’de gerçekleşeceğini ifade etti.

BEŞ PARTİDEN MİLLETVEKİLLERİ ABD TEMASLARINDA YER ALDI

Çavuşoğlu, beş farklı siyasi partiden milletvekilleriyle ABD Kongresi üyeleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

